Зошто некои луѓе за време на секс го изговараат името на поранешниот партнер?

Понекогаш, во најинтимните моменти, може да се случи нешто неочекувано – некој да го изговори името на својот поранешен партнер. Таквата ситуација може да предизвика непријатност, збунетост, сомнежи и несигурност во врската.

Мозокот функционира преку автоматизирани обрасци и емоционални спомени

Според експертите, човечкиот мозок често работи по автоматизирани шеми, особено во ситуации кои се емоционално интензивни или стресни. Сексуалната интимност ги активира деловите од мозокот поврзани со емоциите, меморијата и навиките, па затоа може несвесно да се случи да биде изговорено „старо“ име кое долго време било дел од секојдневието.

Невронаучните истражувања покажуваат дека во моменти на силна возбуда мозокот често ги поврзува емоционалните спомени со тековните дразби, што може да доведе до спонтани вербални грешки.

Зошто токму името на поранешниот партнер?

Името на поранешниот партнер често е длабоко врежано во долгорочната меморија. Како што наведуваат експертите од Cleveland Clinic, имињата на луѓето со кои сме имале силна емоционална врска остануваат зачувани во мозочните мрежи и долго по завршувањето на врската.

Тоа не значи дека лицето сè уште е вљубено во поранешниот партнер. Во многу случаи станува збор за таканаречен „одек од меморијата“. Ова особено често се случува во првите месеци од новата врска, кога мозокот сè уште се приспособува на новата личност.

Влијанието на стресот, опуштеноста и вниманието

Според психолозите, ваквите вербални грешки почесто се јавуваат кога лицето е:

под стрес;

силно возбудено;

ментално расеано;

или емоционално преоптоварено.

Во такви моменти контролата врз говорот е намалена, па мозокот полесно се враќа на веќе познати модели. Тоа е слично како кога некој по грешка ќе го изговори името на колега, роднина или пријател во погрешен контекст.

Дали тоа значи дека сè уште размислува за поранешниот?

Стручњаците нагласуваат дека еднократното изговарање на името на поранешниот партнер не е доказ за преостанати чувства или емоционална поврзаност.

Важно е да се направи разлика помеѓу:

автоматска вербална реакција;

и вистински чувства или желба за обновување на поранешната врска.

Во најголем број случаи станува збор за првата, а не за втората ситуација.

Како да се реагира ако се случи вакво нешто?

Според препораките на брачните и семејните терапевти, најважно е да се реагира смирено и без избрзани заклучоци. Претераната реакција може да создаде непотребни конфликти и недоверба.

Се препорачува:

да не се носат веднаш заклучоци за емоционално неверство;

отворено да се разговара за чувствата без обвинувања;

да се има предвид дека често станува збор за навика или рефлекс;

вниманието да се насочи кон сегашната врска.

Таквиот пристап придонесува за зачувување на довербата и намалување на тензиите меѓу партнерите.

Почесто се случува отколку што многумина мислат

Експертите од Harvard Health Publishing објаснуваат дека вербалните грешки во интимни ситуации се многу почести отколку што луѓето признаваат. Тие се резултат на комбинација од меморија, навика и моментална емоционална возбуда.

Сексуалната интимност предизвикува силни реакции во мозокот, па затоа целосната контрола врз говорот понекогаш е тешко остварлива. Тоа е нормален дел од функционирањето на човечкиот ум и не мора да биде показател дека постои проблем во врската.