Карлеуша „повлече линија“: Повеќе не сака нејзиното име ниту да стои покрај Душко

Јелена Карлеуша ги замоли медиумите да не го ставаат нејзиното име во насловите кога пишуваат за Душко Тошиќ и неговата нова партнерка.

Откако некои медиуми пишуваа за наводната нова партнерка на поранешниот фудбалер, пејачката издаде остра изјава во која побара нејзиното име и фотографии повеќе да не се користат во текстовите за неговите љубовни избори.

Соопштението на поп-дивата Јелена Карлеуша во врска со веста за новата партнерка на Душко Тошиќ е пренесено во целост:

„Ќе ги замолам сите медиуми, со кои имам навистина убав и коректен однос, да не го ставаат моето име и мојата слика во насловите кога пишуваат за мојот поранешен сопруг и неговиот живот. „Новата девојка на поранешниот сопруг на Јелена Карлеуша“ содржи само мое име, мојата слика е централна итн.

Разбирам дека инаку никој не би го прочитал текстот, но: Не сакам да имам никаква врска со маж кого неколку пати го пријавив во полиција за семејно насилство, за физички напад врз мене и мојот партнер, за кршење брави и нелегално влегување во приватен имот, за нередовни исплати на алиментација итн.

Исто така, не сакам моето име и мојата слика да бидат поставени покрај сликите на жени кои се во полициските евиденции за проституција. Изборите и испадите на поранешниот сопруг се само негова работа и тоа не ме интересира, не сакам да ме поврзувате. Маж кој Можев да пишувам пораки. Срbомразецот Северин не заслужува ваш простор. Ви благодарам.“ порачува Карлеуша.

фото:Facebook/Jelena Karleuša