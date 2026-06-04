Колешките се јавија со поддршка по хоспитализацијата на пејачката Мина Костиќ на прихијатрија: „Сите сме на работ!“

Јавните личности во Србија отворено проговорија за менталното здравје по хоспитализацијата на пејачката Мина Костиќ. Овој случај поттикна дебата за суровите притисоци на естрадата, важноста на поддршката од блиските и личната борба со депресијата, откривајќи ја ранливоста што често се крие зад блескавата фасада на славата.

Случајот со пејачката Мина Костиќ, која неодамна беше хоспитализирана во психијатриската установа „Лаза Лазаревиќ“ во Белград под полициска придружба, предизвика силни реакции во јавноста. Овој настан ги поттикна нејзините колешки, Наташа Беквалац и Тања Савиќ, да ја прекинат тишината за менталните предизвици со кои се соочуваат уметниците. Иако деталите за состојбата на Мина Костиќ остануваат приватни, нејзиниот близок круг, вклучувајќи го братот и свршеникот Мане Ќурувија- Каспер, се обидуваат да ја менаџираат ситуацијата во услови на голем медиумски интерес.

Овој инцидент служи како потсетник дека јавните личности се изложени на специфични психолошки притисоци кои честопати ескалираат во моменти на лична криза.

Наташа Беквалац истакна дека професијата на естрадните уметници носи огромни очекувања, каде што секоја грешка или личен проблем се осудува од јавноста. Според неа, жените во јавниот живот се особено ранливи на овие притисоци. Таа признава дека и самата била на работ на нервен слом, но успеала да ја задржи стабилноста благодарение на поддршката од кругот на блиски жени.

-Честопати бев на работ. Секогаш имав моќен круг жени околу мене, тоа е мојата среќа. Со години зборувам за овие работи. Жените ми помогнаа да останам стабилна, а само одлука ме оддели од целосно полудување – рече Наташа.

Пејачката Тања Савиќ, која моментално се подготвува за регионална турнеја и концерти во Сплит, отворено проговори за сопствените внатрешни битки. Таа нагласи дека публиката често не ја гледа тагата зад насмевките на сцената. Во разговор со новинарите, Тања Савиќ, која е во врска со Мухамед Муки Бешиќ, истакна дека секој човек, вклучително и јавните личности, води сопствена борба со депресијата и анксиозноста. Нејзината изјава дека „сите сме на работ“ ја демистифицира сликата за совршениот живот на ѕвездите, укажувајќи на тоа дека професионалниот успех не е гаранција за ментална благосостојба.

-Запознаена сум со тоа што се случува, но не знам точно каква е ситуацијата. Можеби само побарала помош од психолог или психијатар. Навистина ми е жал. Нејзината душа најдобро знае низ што поминува. Многу ја сакам и искрено се надевам дека околу себе има луѓе кои ѝ даваат поддршка. Најчесто најмногу нè повредуваат оние што ни се најблиски – рекла Тања, видно потресена.

Анализата на овие настани укажува на системски проблем во естрадната индустрија во Србија и регионот, каде што границата помеѓу приватниот и јавниот живот е речиси избришана.

фото:instagram printscreen/minakostic_official/bekvalceva/tanja_savic_private