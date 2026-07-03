Поважни од секоја сцена и аплауз: Јордан Митев сподели емотивна разгледница од одморот со сопругата и двете дечиња

Познатиот македонски фолк-пејач, автор и композитор Јордан Митев реши да земе краток здив од бројните професионални обврски и да се посвети на она што му е најважно – неговото семејство.

На социјалните мрежи тој сподели прекрасна фотографија од летниот одмор, каде што позира во прегратките на својата сопруга и двете мали деца под егзотичните палми.

За музичар кој важи за еден од најангажираните на нашата естрада и кој речиси секојдневно патува на настапи низ земјава и дијаспората, овие заеднички моменти се вистинска реткост, но и бесценето богатство. Фановите веднаш го преплавија неговиот профил со позитивни коментари, упатувајќи му желби за убав и заслужен одмор.

Ова лето за Јордан има посебно значење. На приватен план, тој максимално ужива во родителството со ќерката и синот, за кого неодамна сними и емотивна посветена песна. Сепак, овој одмор е само „мир пред бура“, бидејќи веќе од есен го очекуваат огромни подготовки за најважниот настан во неговата кариера.

Оваа година Јордан Митев одбележува импресивен јубилеј – 20 години успешна музичка кариера. Зад него се безброј авторски хитови, албуми, турнеи во прекуокеанските земји и илјадници настапи со кои стана синоним за квалитетна македонска народна песна.

Како грандиозна завршница на овој јубилеј, пејачот веќе го најави својот прв голем солистички концерт под мотото „Две децении љубов, песна и незаборавни хитови“. Спектаклот е закажан за претпразничниот амбиент на 26 декември во Спортскиот центар „Јане Сандански“ во Скопје.

фото:Facebook/JORDAN MITEV