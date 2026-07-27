Овој српски воен пилот го освои срцето на Сара Миа Јокиќ – ќерката на Леа Киш: Се венчале по еден месец врска, а сега таа му подари син!

Сара Миа Јокиќ се повлече од јавноста за да ја помине бременоста во мир. И го даде својот син на својот сопруг Бранко Милојевиќ.

Сара Миа го кажа судбоносното „да“ на згодниот пилот пред една година, по само еден месец врска.

– Свадбата се одржа во тајност бидејќи сакавме да уживаме во денот без стрес, само во кругот на најблиските. Мојот сопруг е Бранко Милојевиќ, кој е воен пилот, и по еден и пол месец врска, решивме да се венчаме. Традицијата се чини дека продолжува бидејќи Леа се омажи и за мојот татко по 7 дена. Според тоа, тие не беа толку изненадени од мојата одлука. Тие се многу среќни и ја имаме целата нивна поддршка – рече невестата по свадбата.



– Мојот сопруг е Бранко Милојевиќ, тој е пилот на српската армија по професија. Затоа носеше униформа на свадбата. Тоа беше негова желба, а за мене беше убаво што стоеше до мене облечен токму така.

– Ако треба да го опишам со неколку зборови, би нагласила дека е многу вреден, амбициозен и посветен на својата работа. Ме освои со својот прекрасен карактер – искрен е и внимателен, можам да се потпрам на него во секоја смисла – изјавила тогаш Сара Миа, во интервју за „Стори“.

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Фото: Инстаграм/saramiajokic