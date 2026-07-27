Највисоката водителка на јавната сцена покажа колку е секси во бикини: Нина Радуловиќ е авион крај брегот

Водителката Нина Радуловиќ е една од најубавите во својата бранша.

Атрактивната водителка (40) сподели серија жешки фотографии од одморот на својот Инстаграм профил и ги запали социјалните мрежи со својот секси изглед.

Таа позираше на песочна плажа во атрактивни костими за капење кои ги истакнуваа нејзините бујни гради и совршено извајана фигура.

Насмеана и видливо расположена, Нина уживаше во сончевите денови покрај морето, а целиот летен стајлинг го комплетираше со модерни очила за сонце. Секој што ја видел не може да не прокоментира дека Нина е авион крај брегот!

Инаку, Нина ја носи титулата највисока жена на јавната сцена.

– Па, да… Јас сум висока 186 см… Можам да го допрам врвот на зградата со ногата! – изјави еднаш на шега Нина.

Фото: Инстаграм/nina_radulovic_official