Замина Гоце Тодоровски чии улоги го направија еден од најомилените македонски театарски, телевизиски и филмски актери

Гоце Тодоровски беше еден од најзначајните и најомилените македонски театарски, телевизиски и филмски актери. Неговото име повеќе од пет децении ќе биде синоним за врвна комедија, беспрекорна сценска дикција, извонредна трансформација и актер кој успеваше истовремено да ги насмее и да ги трогне гледачите. Иако најчесто се поврзува со комичните улоги, неговиот актерски опус опфаќа широк спектар драмски, трагикомични и карактерни ликови, поради што се вбројува меѓу доајените на македонското глумиште.

Рани години

Гоце Тодоровски е роден на 30 април 1951 година во Кичево. Детството го минува во период кога македонскиот театар и телевизија доживуваат значителен подем, а токму љубовта кон сцената кај него се развива уште во најраната возраст.

Основното и средното образование ги завршува во Скопје, каде што подоцна се запишува на Вишата музичка школа, на отсекот за актерска игра. Дипломира во 1976 година, во генерација која подоцна ќе остави значајна трага во македонската театарска уметност.

Почетоците на актерската кариера

Уште како студент покажува исклучителен талент. Пред официјалното вработување, хонорарно настапува во неколку претстави на Драмски театар – Скопје, каде што веднаш го забележуваат неговиот природен комичарски темперамент, сценската дисциплина и способноста со минимални средства да создаде впечатлив лик.

Во 1978 година станува редовен член на ансамблот на Драмскиот театар – институција во која ќе ја изгради најголемата и најзначајната актерска кариера.

Драмски театар – неговата матична сцена

Во текот на повеќе од четири децении работа во Драмскиот театар, Гоце Тодоровски остварува 43 сценски улоги во претстави од домашната и светската драмска литература.

Иако јавноста најчесто го препознава по комичните ликови, неговите колеги и театролози нагласуваат дека зад таа леснотија стоела извонредна актерска техника. Тој бил актер кој умеел:

да создаде сложен карактер со неколку реченици;

да користи прецизна мимика и говор;

да импровизира без да ја наруши драмската структура;

да биде подеднакво убедлив и во сериозна драмска улога.

Неговите настапи се одликуваат со природност, интелигентен хумор и исклучително чувство за ритам, што го прави еден од најпрепознатливите комичари во македонскиот театар.

Најпознати театарски улоги

Меѓу улогите по кои останува запаметен се:

Пантагруел – „Панургиј“

Лел Мале – „Јадигар“

Ринго – „Чија си“

Ќорле – „Кумови“

Актерот – „Лет во место“

Овие претстави со години биле дел од најгледаниот репертоар на Драмскиот театар, а многу од нив се играле со десетици и стотици изведби.

Еден од првите големи успеси ги доживува со улогата на Цанде во „Солунски патрдии“ и ја добива наградата за најдобра машка улога.

– Солунски патрдии е играна 21 година. Почнав како млад со Сабина Ајрула, игравме дечко и девојка. Остаревме и пак ги игравме заљубените Цанде и Фатиме. Премиерата ја имаше во 1979 година, а следната ми ја доделија наградата за најдобра машка улога. Иако Цанде не беше главен лик, по големина на текст беше некаде 5та по ред мислам, јас заедно со Ванчо успеав да ја направам главна улогата и претставата да се памети по Цанде.

Телевизија – омиленото лице на македонските гледачи

Покрај театарот, Гоце Тодоровски станува едно од најпрепознатливите лица на Македонската телевизија.

Во текот на кариерата настапува во:

телевизиски серии;

телевизиски драми;

хумористично-сатирични емисии;

новогодишни програми;

скечеви;

детски програми;

радиодрами.

Неговата природна комичност, препознатливиот глас и ненаметливата актерска игра го направија омилен кај неколку генерации гледачи.

Особено е запаметен по бројните телевизиски хумористични проекти, во кои создаде ликови што и денес се цитираат.

Филмска кариера

Иако најголемиот дел од животот го посветува на театарот, Тодоровски оставил силен белег и во македонската кинематографија.

Меѓу неговите најпознати филмски и телевизиски остварувања се:

„Среќна Нова ’49“

„Викенд на мртовци“

„Време, живот“

„Агенција осамени срца“

„Битолски лакрдии“

„Македонски народни приказни“

„Збор“

Во секој од овие проекти демонстрира актерска разновидност, лесно преминувајќи од комедија кон драма.

Забележителен печат остава во еден од 10-те најдобри филмови во Југославија ,,Среќна нова 49та“. Филмот во 1987ма беше југословенски кандидат за 59. доделување на Оскарите, во категорија за странски филм.

– Среќна нова е снимен 198…и некоја, веќе не се сеќавам точно. Јас веќе бев познат како Гоце Тодоровски – глумецот. Јас му бев првиот другар на главниот лик, Светозар Цветковиќ, бев еден од тепачите во бандата, бев најнизок, а жилав. Специјалност ми беше да удирам со глава – ќе раскажува Гоце.

„Извини Пиги, морално беше”,„Исток нѐ отпиша, Запад не нѐ запишуе“ се само мал дел од репликите што останаа во секојдневниот речник на генерациите по овој филм

– Извини Пиги, морално беше, јас целиот крвав, искршен од ќотек, морав да му ги извадам куршумите од пиштолот. Каква сцена беше, кога се снимаше беше студена зима, јас целиот раскрвавен, сѐ уште го паметам вкусот на вештачката крв, како искршена цигла, мене ме фрлаа, доле имаше направено една баричка, јас мокар, надвор ладно, па и Пиги го искршија од ќотек…- се сеќаваше Гоце.

Сеќавањата за филмските сетови и снимањето на „Среќна нова 49та“ за Гоце скогаш беа свежи.

– Додека снимавме во една пустелија, со напуштен рудник, сцената со размената на пеницилинот, Светозар – главниот лик правеше склекови, а јас демек му броев. Истовремено уринирав до едно дрво. Дојде едно куче и режисерот реши да фрли јадење за да се вртка кучето тука. Арно ама додека јас мокрев, кучето пројде каде што не требаше и веднаш отиде кај Пиги, кој правеше склекови и му пројде под брадата кај устата. Го измачка со урина. А тоа време ги немаше оние америќки системи да стиснеш и да тече урина, туку пред снимањето пиев кисела вода, сокови за да имам полно бабуле..ха,ха,ха – со насмевка се сеќаваше Гоце.

Гоце се докажа и со улогата на Кирца молерот во „Викенд на мртовци“, уште еден култен македонски филм, снимен во далечната 1988 година.

– „Викенд на мртовци“ е посебна приказна, тоа е една од најкултните и најгледани претстави, па потоа и филм. Јас заедно со Чоре – Благоја Чоревски, глумевме молери. Таа сцена требаше да трае 12 минути, но со нашата изведба ја направивме да трае половина час. Дури ни допишаа сцена во вториот дел од филмот само за да се појавиме повторно – објаснуваше своевремено актерот.

Актерски стил

Критиката често го опишува како актер кој:

никогаш не претерува со комичниот ефект;

хуморот го гради преку карактерот, а не преку карикатура;

има извонредна сценска дикција;

поседува чувство за тајминг какво што ретко се среќава.

Токму поради тоа неговите ликови изгледаат реално, препознатливо и човечки.

Популарност

Мал број македонски актери успеале да бидат подеднакво сакани од:

театарската публика,

телевизиските гледачи,

филмската публика,

детската публика,

љубителите на сатиричната програма.

Гоце Тодоровски беше актер кој речиси никогаш не предизвикуваше поделби – неговото име кај јавноста најчесто се поврзуваше со насмевка, духовитост и професионализам.

Награди и признанија

Во текот на богатата кариера добива бројни признанија за својот актерски придонес.

Круна на неговото творештво претставува Наградата за животно дело на Македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински“, признание што му беше доделено како потврда за неговиот огромен придонес кон македонската театарска уметност и култура.

Наследство

Гоце Тодоровски останува во македонската културна историја како еден од актерите што го одбележаа развојот на современото македонско глумиште. Неговите улоги во театарот, телевизијата и филмот се дел од културната меморија на Македонија, а неговиот стил на игра и чувство за комедија претставуваат пример за многу помлади генерации актери.

Со повеќе од пет децении активна работа, тој изгради репутација на актер кој еднакво успешно ги освојуваше сцената и камерите, оставајќи неизбришлив траг во македонската култура.