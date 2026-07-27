Почина актерот Гоце Тодоровски

останаа без еден од своите најпрепознатливи и омилени актери.

Македонија и македонската културна јавност и театарската сцена денес се простуваат од еден од своите најголеми и најомилени актери. Почина Гоце Тодоровски – легенда на македонското глумиште, човекот чиј препознатлив хумор, неповторлива харизма и извонреден актерски талент со децении ги освојуваа срцата на публиката.

Со неговото заминување, македонската култура загуби уметник кој остави неизбришлива трага во театарот, телевизијата и филмот. Тодоровски беше актер кој умееше секој лик да го направи жив, близок и незаборавен, а неговата природност и топлина го издвоија како еден од најпочитуваните уметници во земјата.

За пошироката публика засекогаш ќе остане препознатлив по антологиските улоги во серијалот „Македонски народни приказни“. Низ десетиците ликови што ги оживеа пред камерите, тој успеа македонскиот народен дух, традицијата, јазикот и хуморот да ги доближи до илјадници домови, создавајќи сцени што и денес се раскажуваат и цитираат.

Но, неговата кариера беше многу повеќе од телевизиските екрани. Како долгогодишен член на Драмскиот театар во Скопје, одигра десетици значајни улоги и беше дел од претстави што оставија силен белег во историјата на македонскиот театар. Подеднакво убедлив во комедијата и драмата, Тодоровски секогаш внесуваше искреност, човечност и силна емоција во секој лик што го толкуваше.

Неговиот препознатлив глас, ведриот дух и ненаметлива актерска величина го направија омилен кај повеќе генерации гледачи. За многумина, неговите улоги не беа само дел од телевизиската програма или театарскиот репертоар – тие беа дел од детството, семејните вечери и колективната меморија на Македонија.

Иако денес се збогуваме со Гоце Тодоровски, неговото богато творештво ќе продолжи да живее. Претставите, телевизиските улоги и незаборавните ликови што ги создаде ќе останат сведоштво за неговата големина и ќе бидат инспирација за идните генерации актери и љубители на театарската уметност.

Искрено сочувство до неговото семејство, блиските, пријателите, колегите и сите што го почитуваа неговиот лик и дело.

Почивај во мир, легендо.