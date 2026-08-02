Почина Ведрана Рудан

Хрватската писателка и колумнистка Ведрана Рудан почина на 77-годишна возраст.

На официјалната Фејсбук-страница на Ведрана Рудан била објавена порака: „Ведрана замина на подрачје без сигнал“.

Како што е познато, писателката и колумнистка боледуваше од многу редок вид рак.

„Мојот рак е проклето редок, се вика рак на жолчните канали, ми се чини. Не го прочитав ниту отпусното писмо, ниту типот на ракот, ниту прогнозите на интернет. Додуша, некаде налетав на информација дека од првите симптоми до смртта имаш дури три месеци да го изневериш сопругот, да ги оставиш децата без наследство или да му кажеш на љубовникот да оди по ѓаволите. И не е некој период. Само пет отсто од среќниците можат да бидат оперирани. Јас сум една од нив.

Најпрво отидов во Света Недеља, во Радиохирургија, за да ми го зрачат ракот пред операцијата. Ми го зрачеа ракот и џебот, бидејќи не бев „влезена во квотата“. Имено, државата има договор со таа установа според кој одреден број Хрватки и Хрвати влегуваат во „квотата“. Останатите или умираат од рак или во помош им притекнуваат пријателите“, напишала Ведрана во 2024 година.

Foto: printscreen/instagram/