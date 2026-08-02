Бројни културни настани неделава на „Кривопаланечко културно лето 2026″

Од денеска со петок Општина Крива Паланка организира бројни културни настани во рамки на програмата „Кривопаланечко културно лето 2026″, музички и литературни настани за сите генерации.

– Пред нас е уште една недела исполнета со култура и разновидни настани. “Кривопаланечкото културно лето 2026” продолжува со богата и разновидна програма, внимателно креиран спој на музика, книжевност и визуелна уметност, со содржини за различни генерации и вкусови. Вечерва на летната сцена со почеток во 20 часот е концертот на Сашко Митов, “Од дамнина до денес”, утревечер во истиот термин е литературна вечер со настап на роднокрајни автори „Паланечка дума“, а во среда, 19 август, музичка вечер со Гоко Ѓорчев и Кате. На 20 август во Националната установа Центар за култура Крива Паланка ќе се одржи годишна изложба на членовите на ликовното студио, на 21 август е музичка вечер со DJ Vono, а на 22 август за љубителите на уметноста, изложба „Симбиоза – простор, време и музика“ од Роберт Цветковски, информира службата за комуникација со јавноста на Општина Крива Паланка.

Оттаму нагласуваат дека програмата нуди спектар од различни емоции, атмосфери и уметнички изрази што го збогатуваат летото и го претвораат градот во место на средби, дружење и култура, повикувајќи ги граѓаните да ја проследат и да уживаат. иб/вг/

Фото: плакат