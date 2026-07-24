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Цеца најпосле стигна да си го види внучето во Шпанија, се наполни со љубов, па се испружи да се сонча

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Цеца најпосле стигна да си го види внучето во Шпанија, се наполни со љубов, па се испружи да се сонча

Цеца Ражнатовиќ отпатува во Шпанија, поточно во Севилја, кај нејзината ќерка Анастасија и зетот Немања, кои неодамна добија син Илијан.

Откако ги заврши обврските со концертот во Црна Гора, Цеца со првиот лет замина кај семејството каде што престојува веќе неколку дена, а сега ја објави и првата фотографија на која покажа како ужива.

Таа позираше покрај базен во едноделен костим за капење од познатиот моден бренд „Шанел“.

Анастасија меѓу првите реагираше на нејзината слика испраќајќи ѝ емотикони со порака „дека гори“, а пофалните коментари од обожавателите постојано се нижеа.

Цеца неодамна проговори и за својот нов внук, истакнувајќи дека бебето е одлично и дека ја поддржува одлуката на Анастасија бременоста да ја чува како приватна работа сè до самото раѓање.

фото:Instagram printscreen/cecaraznatovic

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