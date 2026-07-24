Кристијан Голубовиќ влезе во филмската индустрија за возрасни: Актер за жешка акција и на филм и на сајт (ВИДЕО)

Кристијан Голубовиќ, кој во последните неколку недели влезе „во клинч“ со својата поранешна партнерка Кристина Спалевиќ, откри дека започнува нов бизнис и почнува да снима на својата тазе отворена страница за возрасни.

Тој призна дека веќе го снимил својот прв филм, со поранешна професионална актерка од порно индустријата, бидејќи неговата поранешна партнерка не сакала да учествува во таков проект.

„Таа е актерка од светска класа која снимаше за најголемите американски продукции. Таа е наша девојка и веднаш беше јасно дека е комплетен професионалец во тој свет. Снимивме филм што секој може да го гледа на мојот нов профил, секако за „кешановиќ“ – додава поранешниот ријалити учесник, а пристапот до неговиот профил во текот на првите десет дена чини 15 долари, додека по тој промотивен период цената ќе биде двојно повисока.

Во меѓувреме Кристијан Голубовиќ објави видео од скап автомобил со старлета од Хрватска, Мелани, која е исто така ѕвезда на страниците за возрасни, и ја најави акцијата.

Кристијан и старлетата Мелани, која доаѓа од Хрватска, се снимаа себеси во автомобилот додека таа беше облечена во провокативна комбинација, а таа постојано испраќаше бакнежи и го плазеше јазикот, па сето тоа го објави на својот Инстаграм профил!

Патем, девојката со која го снимаше видеото, едно време објави дека ќе влезе во реалното шоу „Елита“ каде што интимните односи нема да бидат проблем за неа.

Ја праша „што правиме вечерва“, а таа одговори дека „снимаат во живо“.

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Кристијан и старлетата Мелани, која доаѓа од Хрватска, се снимаа себеси во автомобилот додека таа беше облечена во провокативна комбинација, а таа постојано испраќаше бакнежи и го плазеше јазикот, па сето тоа го објави на својот Инстаграм профил!

View this post on Instagram A post shared by @kristijan_reels

Потоа обајцата и најавија што правеле и каде моѓе да се види снимениот жежок материјал.

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Инаку, Мелани се појави за прв пат на роденденот на учесникот во ријалити шоуто Џоле Краљ, каде дојде во друштво на старлетата Слаѓа Поршелина.



Двете беа во центарот на вниманието и поради новите силикони на Слаѓа, но и поради градникот на русокосата кој беше целосно проѕирен и низ неги и се гледаа големите набрекнати брадавици кои ги красат нејзините гигантски силиконски гради.

Фото: ATA images/Инстаграм/kristijan_reels