Прва слика на Едита со таткото на детето и ќеркичката: Пејачката разнежни со сцената од породилиштето – „Мама, тато и Зоја…“

Популарната пејачка Едита Арадиновиќ се породи во текот на 22.Јули во болницата „Народен фронт“ и на светот ја донесе својата ќеркичка на која со партнерот ѝ го дадоа името Зоја, а по комплетирањето на породувањето, таа веднаш се огласи директно од породилиштето.

Пејачката е буквално надвор од себе од среќа поради новото животно поглавје, па реши јавно преку социјалните мрежи да им се заблагодари на сите за испратените искрени честитки.

Кратко по првичното огласување, таа ја сподели и првата заедничка фотографија со таткото на нејзината ќеркичка, на која јасно се гледа како таа нежно го држи бебето во своите прегратки, додека среќниот татко стои покрај неа и ѝ предава прекрасен голем букет од црвени рози. Под оваа емотивна слика, Едита кратко напиша дека мама, тато и Зоја им се заблагодаруваат на сите, додавајќи во описот на видеото на кое го лулка бебето дека нејзина огромна желба е лично да му одговори на секој поединечно, но бидејќи тоа е физички невозможно, го користи овој заеднички начин да упати неизмерна благодарност за преубавите желби.

Според пренесените информации од медиумите, породувањето се одвивало во најдобар ред и било извршено со помош на царски рез, по што и мајката и малата Зоја во моментов се чувствуваат одлично. Интересно е што пред само неколку дена, Едита јавно покажа како течат нејзините последни подготовки за одење во болница и пред јавноста децидно истакна дека таа нема никакви посебни врски во породилиштето, појаснувајќи дека такво нешто воопшто не ѝ е потребно бидејќи има одлична докторка, а добила и совет дека што и да се случи исходот е ист, па затоа нема причини за грижа со оглед на тоа што таму работат прекрасни бабици.

Кратко по породувањето на Едита, со емотивна објава на социјалните мрежи се огласи и нејзината постара сестра, познатата пејачка Инди, која исто така ја сподели огромната семејна радост за пристигнувањето на новороденчето.

фото:Instagram printscreen/editaaradinovic