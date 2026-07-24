Ана Севиќ го запознала татка си по 20 години: Семејната тајна исплива на виделина, ова е болната вистина од минатото

Иако со години е присутна на јавната сцена, малку е познато дека популарната пејачка и водителка Ана Севиќ израснала без татко и дека го запознала дури како возрасна девојка, на 20-годишна возраст, во периодот кога се натпреварувала во популарното шоу „Ѕвездите на Гранд“.

Мајката на Ана останала бремена како многу млада по една минлива врска со Видан од Ужице, па решила да се тргне настрана од озборувањата и да започне нов живот во Белград, каде што сама ја одгледала Ана.

Приказната брзо се заташкала, па Ана и нејзиниот татко немале никаков контакт цели две децении. Сепак, судбината донела пресврт бидејќи по 20 години Видан прв стапил во контакт со пејачката, по што успеале да ги измазнат односите и денес редовно комуницираат.

Видан во Ужице е многу почитуван и ценет човек, а по професија е претприемач кој се занимава со градежништво и е голем љубител на мотори. Тој во меѓувреме основал свое семејство и со сопругата ја добил ќеерката Маја.

Извори блиски до семејството истакнуваат дека Ана и нејзината полусестра Маја исклучително личат една на друга, дека секојдневно се слушаат и дека изградиле вистински сестрински однос. Маја исто така е многу врзана и за најстарата ќерка на Ана, Лорена, што сведочи за тоа дека по толку многу години успеале да изградат силни семејни врски.

Инаку, Ана Севиќ денес е во среќен брак со Данијел Недељковиќ со кого доби уште две деца.

фото:Instagram printscreen/anasevicofficial