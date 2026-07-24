Почина позната инфлуенсерка на само 30 години: Зад себе остави шестгодишна ќерка

Модната инфлуенсерката Адријана Гарсија почина на 30-годишна возраст по компликации што настанале за време на естетска интервенција.

Креаторката на содржини од Кулијакан, Мексико, според локалните медиуми, во вторникот наутро била подложена на естетски зафат, кога дошло до сериозни компликации.

Зад себе ја остави својата шестгодишна ќерка.

View this post on Instagram A post shared by Adriana Garcia C. (@_adrianaggc)

Адријана стекна голем број следбеници на TikTok и Instagram, а соработуваше и со продавницата Drop Shop, специјализирана за лимитирани серии патики, капи и луксузни часовници.

Од компанијата нејзината смрт ја потврдија со емотивна порака:

„Денес се простуваме од член на семејството на Drop Shop, со љубов се сеќаваме на нејзината добрина, посветеност и на сите моменти што ги споделивме со неа. Нејзиниот спомен засекогаш ќе остане со нас.

View this post on Instagram A post shared by Adriana Garcia C. (@_adrianaggc)

Изразуваме искрено сочувство до нејзиното семејство, нејзината ќерка и пријателите и им посакуваме сила и мир во овие тешки моменти. Почивај во мир, Адријана, засекогаш ќе бидеш дел од семејството на Drop Shop.“

Точната причина за смртта засега не е официјално потврдена. Случајот сè уште е предмет на истрага на локалните здравствени и правосудни институции.

По веста за нејзината смрт, следбениците ги преплавија нејзините профили на социјалните мрежи со пораки на сочувство.

„Почивај во мир, убавице“, „Летај високо, Адријана. Сега повторно си со својот татко, кој толку многу ти недостигаше“, „Во шок сум“, се дел од коментарите што ги оставија нејзините обожаватели.

Адријана во април го прослави својот 30. роденден, само неколку недели откако ги загуби својот татко и дедо.

Повеќе информации за околностите под кои починала се очекуваат во текот на наредните денови.