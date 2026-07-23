Дали нозете ви се тешки и отечени на жештината? Еден трик ги смирува, а воедно го намалува и потењето

Летните денови можат да бидат многу заморни, особено за стапалата. Чувството на тежина, оток и непријатност се честа појава по многу часови поминати во движење или на високи температури. Во такви моменти, добро е да имате производ за нега кој делува како брзо ресетирање за уморна кожа.

Релаксирачката сол за стапала ги комбинира ефектите на минералните и билни состојки кои заедно го враќаат чувството на леснотија. Ќе биде многу корисна за време на топлотните бранови, како додаток на капењето во лавабо. На овој начин, ќе ви помогне да се опуштите и истовремено да ја негувате кожата на стапалата.

Горчливата сол помага во ублажување на напнатоста и им овозможува на вашите стапала да „дишат“, особено кога се преоптоварени по долг ден. Самата бања дава посебно чувство на олеснување, како да ви е симната целата тежина од стапалата. Ако можете да најдете формула што содржи ароматична жалфија, уште подобро.

Високо е ценет во грижата за стапалата склони кон прекумерно потење. Помага да се освежи кожата и да се намали чувството на влажност, што е клучно за удобност во текот на топлото време. Сето ова можете да го дополните и со масло од лимон, кое на бањата ѝ дава чиста арома и го засилува ефектот на свежина.

По десет до петнаесет минути капење, ќе почувствувате дека вашите стапала стануваат видливо помеки, помазни и многу полесни. Ова е едноставен ритуал кој делува како брзо освежување во летната нега и совршен крај на долг ден.

фото:Magnific