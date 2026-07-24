2 до 3 шолји дневно за подобро варење на храната: Летно овошје број 1 со најголем број на растителни влакна

Можете да уживате во ова вкусно овошје на неколку начини, а ќе го подобрите функционирањето на цревата и подобро ќе го контролирате нивото на шеќер и холестерол во крвта.

Здравата, балансирана исхрана е императив ако сакате вашето тело да функционира беспрекорно и да биде „способно за задачата“ во секое време. Ова вклучува, меѓу другото, внесување на доволна количина влакна, што, барем во лето, е многу полесно поради изобилството на свежо овошје.

Ако сакате да го зголемите внесот на растителни влакна, регистрираните диететичари велат дека едно овошје се издвојува. Тоа се малините.

„Со околу 8 грама растителни влакна по чаша за само околу 64 калории, тие обезбедуваат повеќе растителни влакна по порција од речиси секое друго летно овошје“, објаснува регистрираната диететичарка и нутриционистка Емили Марторано.

Извонредниот квалитет на малините не е само вкупната количина на влакна што ја обезбедуваат, туку и тоа што обезбедуваат избалансирана доза од двата вида влакна – растворливи и нерастворливи, во само една мала порција.

„Разградбата е приближно 73 проценти нерастворливи и 27 проценти растворливи влакна, што е околу 5,5 до 6 грама нерастворливи и 2 до 2,5 грама растворливи по чаша“, вели Марторано, објаснувајќи дека двојното дејство е она што ги издвојува малините.

Во исто време, добивате влакна што се неопходни за правилно варење и придобивките од растворливите влакна за шеќерот во крвта и холестеролот.

Во однос на влакната, малините се многу блиску до капините, кои нудат речиси иста количина на влакна по порција.

„Околу 1,4 грама се растворливи влакна, кои помагаат во контролата на нивото на шеќер во крвта со забавување на варењето и одложување на апсорпцијата на јаглехидратите“, вели Тејлор Волах, регистриран диететичар во „Sports Plan Pro“.

„Повеќето влакна се нерастворливи, што додава волумен на столицата, поттикнува редовни празнења на цревата и поддржува здрави црева“.

Ако можете да вклучите и малини и капини во вашата летна исхрана, ќе уживате во различни здравствени придобивки од ова вкусно овошје богато со влакна.

Колку малини треба да јадете?

Иако нема одредена количина што секој треба да ја јаде, Марторано вели дека љубителите на малини можат да најдат две до три порции малини од една чаша дневно за да се вклопат во здрава исхрана за повеќето луѓе.

Кога консумирате храна богата со влакна, важно е да пиете и многу вода, бидејќи нерастворливите влакна се потребни за масата удобно да се движи низ цревата.

Препорачани големини на порции

Минималниот дневен внес на влакна за жени е околу 25 грама, а за мажи од 31 до 38 грама, во зависност од возраста, според Диететските упатства за Американци.

Додавањето чаша малини во вашата чинија за појадок или нивното јадење како ужина самостојно обезбедува околу 30 проценти од препорачаниот дневен внес на влакна, што го прави лесен начин да ги постигнете вашите цели, вели Марторано.

Додавањето чаша капини во вашата летна исхрана богата со растителни влакна обезбедува околу 8 грама влакна. Тоа е исто така лесен начин да го зголемите внесот на други хранливи материи како што се витамин Ц и витамин К, вели Валах.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik