Десингерица завршил во болница: Траперот колабирал по синиоќешниот настап во Будва

Треперот Драгомир Деспиќ Десингерица завршил во итната помош синоќа, по настапот во Будва.

Имено, тој колабирал и се срушил, па по настапот, доцна синоќа завршил во болница.

Се појави и негова слика од болничкиот кревет, на кој лежи, додека прима инфузија.

Како што може да се види, Десингерица, удејќи според неговиот физички изглед, се чувствувал многу лошо.

– Се враќаме на старото – напишал неговиот пријател.

Уапсен на настап во Сутоморе

Драгомир Деспиќ Десингерица има голем број настапи на море во Црна Гора ова лето, каде што настапува преку ден и навечер. Се чини дека ова лето е најголемата врева околу него, од барањето да се забранат неговите настапи поради настапот што го изведува, до фактот дека бил приведен поради немање документи, а рацијата открила дека малолетници пиеле алкохол на еден од неговите настапи.

Депсиќ беше приведен пред неколку дена затоа што немаше лични документи.

– Значи, немав документи. Виновна сум. Ако е кривично дело. Не се срамам од тој прекршок. Сега ги носам. Поздрав до полицијата, во ред е, си ја вршеа работата. Немав документи. Ми рекоа, дојдете со нас, „трте, мрте“. Плаќате казна за тоа. Таков е законот. Го почитувате законот во странска земја. И кога ме приведоа, луѓето повторно ме сакаат, не можете да спречите некого да ме сака. Можете да ја оскверните мојата работа и работа кога луѓето ве сакаат вас.

– Ја почитувам работата на полицијата, тие ја почитуваат мојата работа и ме поддржуваат. Бев во станицата неколку часа, не е ништо посебно.

Фото: Инстаграм/dragomirdespic_design