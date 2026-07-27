Сораја го покажа синот, а еден детал ја вчудоневиди јавноста: „Не растам обично момче“

Старлетата Сораја Вучелиќ повторно успеа да го привлече вниманието на јавноста објавувајќи необично видео од својот тригодишен син Кан.

Во видеото, момче со црвени боксерски ракавици може да се види како прецизно и вешто удира вреќа за удирање.

Покрај неговите атлетски движења, најголем хит на социјалните мрежи беше фризурата на момчето – долги руси кадрици собрани во преслатка пунџа.

Заедно со овие снимки, Сораја гордо напиша дека не воспитува обично момче, што предизвика лавина од реакции и симпатии од нејзините следбеници.

„Не растам само уште едно обично момче“, напиша гордата мајка.

Фото и видео: Инстаграм/sorajavucelic