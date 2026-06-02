Потресна исповед на Дара Бубамара: „Мајка ми бремена чистеше станови, а татко ми ја тепаше“

Дара Бубамара зборуваше за своето детство, приватниот живот и деловните достигнувања.

Пејачката ја отвори душата и се присети на растењето, но и на односот со родителите.

Дара не криеше дека нејзината покојна мајка, Милица, била столбот на куќата и дека еден период поминувала низ агонија.

– Додека таткото пиел, тој ги трошел сите пари што мајката ќе морала да ги надомести. Таа работела додека била бремена и чистела станови што подоцна ги купила. Мајка ми била столбот на куќата. Како млада и необразована девојка, таа успеала да го одгледа целото семејство – изјавила Дара на телевизијата „Хајп“.



Пејачката признала и дека нејзиниот татко имал проблеми со алкохолот.

– Пред да се родам, татко ми пиел и правел проблеми. Јас не го чувствував тоа, мојот брат Зоран го чувствуваше. Се сеќавам дека го тепал ако доцнел. Ја тепал и неа поради нејзината зависност од алкохол. Од друга страна, никогаш не ме удрил. Откако се родив, татко ми престанал да пие, купиле стан, автомобил и сè се подобрило – изјавила Бубамара.

Дара откри како се бори со тешки ситуации.

– Во моите песни можете да чуете каква е мојата душа. Да не беше тоа, публиката немаше да ме сака. Кога ќе ми се случи нешто лошо, во тој момент плачам, полудувам и се прашувам зошто ми се случува кога не сум го заслужила, но брзо се кревам. Целата болка ја претворив во сила. Моите пријатели велат дека сум торнадо, а тоа го наследив од мајка ми и татко ми. Откако ги загубив мајка ми и татко ми, ништо не може да ме скрши – додаде пејачката.

