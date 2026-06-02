Што најмногу страда на автомобилот за време на големи горештини?

Иако сè уште не е ни јуни, веќе оваа недела нè очекуваат температури до 30 степени Целзиусови. Знаеме дека за возилото треба посебно да се грижиме во зима, но автомобилите всушност многу потешко ги поднесуваат високите температури.

Според статистиките на авто-клубовите, значително повеќе интервенции има во лето на високи температури отколку во зима на ниски, а списокот на причини е долг. Британскиот „RAC“ пред неколку години објави дека се забележани од 20 до 30 проценти повеќе интервенции токму за време на топлотни бранови.

Што најмногу страда на автомобилот?

1. Акумулатори

Најмногу, верувале или не, страдаат акумулаторите. Тие се особено изложени на ризик во лето бидејќи немаат ладење, а со високите надворешни температури дополнително се загреваат поради процесот на полнење и празнење. Тогаш електролитот во акумулаторот може да испари, што ги остава електродите изложени и го забрзува процесот на создавање наслаги.

Воедно, во лето во автомобилот се користат многу електрични потрошувачи, како клима-уредот, поради што алтернаторот може да биде оптоварен до тој степен што целосно ќе престане да го полни акумулаторот.

2. Гуми

Први на удар од вжештениот асфалт се, секако, гумите, кои поради тоа се и најизложени во лето, особено при подолги патувања, како одење на годишен одмор.

Ако гумата е стара, високите температури сериозно се закануваат со нејзино распаѓање, особено ако е неправилно напумпана. Поголемиот дел од експлозиите на гуми се случуваат токму во летните месеци, бидејќи неправилниот притисок предизвикува прекумерно трошење, но и дополнително загревање на гумите.

Затоа гумите секогаш треба да бидат напумпани според пропишаниот притисок.

3. Мотор и систем за ладење

Течноста за ладење на моторот е клучна за неговото разладување, а мотор без „вода“ може, исто како човек, буквално да „умре“ на високи температури.

Притоа, причината не се долгите патувања – моторот побрзо ќе се прегрее додека автомобилот стои во метеж и работи во лер на висока температура на воздухот, отколку за време на самото возење.

Ситуацијата е уште полоша ако системот за ладење губи течност бидејќи некаде протекува.

4. Моторно масло и останати склопови

Во зима моторното масло е клучно за подобро подмачкување при ладен старт, но токму високите температури се тие што квалитативно го уништуваат и деградираат маслото – без разлика дали станува збор за прегревање на моторот или побрзо возење по автопат кога маслото дополнително се загрева.

На високи температури се оптоварени и сите други склопови, како сопирачките, квачилото и електрониката, а дури и горивото е поретко и побрзо испарува, па може да се зголеми и самата потрошувачка.

Штетното УВ зрачење не влијае само врз луѓето

Директното и силно УВ зрачење делува врз лакираните површини исто како и врз вашата кожа – го суши лакот и го загрева, што може да предизвика негово пукање. Освен тоа, ги избелува боите, а истото се случува и во внатрешноста на автомобилот каде температурата дополнително расте поради ефектот на стаклена градина.

УВ зраците ги уништуваат боите, особено на темните и чувствителните материјали како кожата, а можат да предизвикаат и сушење и пукање на пластиката во возилото.

Затоа е корисно да имате навлаки за седиштата, а најдобро е автомобилот во лето да се паркира во сенка, доколку тоа е можно.

Најкорисната и наједноставната работа што можете да ја купите е заштита за сонце со која ќе го покриете ветробранското стакло од директно сончево зрачење.

Исто така, се советува, таму каде што можете, да оставите малку подотворени прозорци – тоа во голема мера може да го намали загревањето на кабината на возилото.

Накратко: Клучни факти и совети

• Темните автомобили се загреваат повеќе од светлите, а разликата во температурата може да биде и повеќе од 20 степени.

• Црниот лак на директно сонце во лето може да се загрее и на повеќе од 70 степени Целзиусови, додека температурата во ентериерот може да надмине 50 степени.

• Заштитата за ветробранско стакло е евтина, а може многу да помогне.

• Нечистотиите на лакот можат да се „запечат“ на силно сонце и да ја оштетат бојата.

• Моторното масло деградира и квалитативно се уништува на високи температури.

• Силното сонце ги избелува темните бои и во внатрешноста на автомобилот, особено ткаенината и кожата, па пожелно е на седиштата да ставите навлаки за да ги заштитите.

• Силното УВ зрачење, високата температура и солта во воздухот (ако сте близу море), која се однесува како фино абразивно средство, на силен ветер го уништуваат лакот на автомобилот.

• Малку подотворени прозорци можат значително да ја намалат температурата во внатрешноста додека автомобилот е паркиран.

• Правилниот притисок во гумите е клучен за избегнување прегревање и експлозија на гумите на жежок асфалт.

