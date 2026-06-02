Вежбајте помалку, согорувајте повеќе масти: Едноставен метод за слабеење

Ново истражување од научници во Хонг Конг сугерира дека не мора да имате дневни тренинзи или тренинг со многу повторувања за да ги намалите мастите на стомакот.

Според нова студија, вежбањето на интервали само еднаш неделно може да биде исто толку ефикасно како вежбањето три пати неделно за губење на тежина и подобрување на кардиоваскуларното здравје.

Ова откритие, објавено во списанието Nature Communications, нуди структуриран и временски ефикасен пристап за луѓе кои, поради работни или семејни обврски, немаат доволно време редовно да одат во теретана.

Абдоминалната дебелина е една од најопасните форми на акумулација на масти во телото и е директно поврзана со кардиоваскуларни заболувања, метаболички нарушувања и зголемен ризик од смрт.

Иако вежбањето игра клучна улога во лекувањето на оваа состојба, одржувањето редовна физичка активност е голем предизвик за многу луѓе, особено за оние кои имаат прекумерна тежина.

Истражувачкиот тим на Факултетот за јавно здравје на Универзитетот во Хонг Конг откри дека „повременото брзо одење“, дури и ако се прави само еднаш неделно, може да ја намали телесната масна маса и значително да ја подобри кардиореспираторната кондиција.

Зошто интервалниот тренинг е поефикасен?

Интервалниот тренинг се состои од кратки периоди на физичка активност со висок интензитет (како што е многу брзо одење) наизменично со периоди на одмор или лесна активност (бавно одење).

Во споредба со стабилното, континуирано одење, овој метод се смета за многу побрз начин за согорување на висцерални масти (масти околу внатрешните органи).

Професорот Парко Сиу Минг-Фаи, раководител на Одделот за кинезиологија на Универзитетот во Хонг Конг и главен автор на студијата, вели: „Сегашните упатства обично препорачуваат вежбање три пати неделно, но нашата студија покажува дека ако вкупното неделно време за вежбање остане исто, неговото делење на помалку, поквалитетни сесии дава слични резултати.“

Студијата е спроведена помеѓу септември 2021 и септември 2024 година на 315 возрасни лица во Хонг Конг со абдоминална дебелина.

Учесниците беа поделени во три групи: една група правеше 75 минути интервален тренинг во една неделна сесија; Втората група ги правела истите 75 минути поделени во три сесии од 25 минути неделно; а третата контролна група добила само здравствено образование.

По 16 недели, резултатите биле впечатливи: обете групи за вежбање, без оглед на тоа дали тренирале еднаш или три пати неделно, доживеале слично намалување на вкупната маса на телесни масти, процентот на телесни масти и обемот на половината. Нивната физичка подготвеност на срцето и белите дробови исто така се подобрила во иста мера.

Идеална опција за „викенд воини“

Наодите го поддржуваат моделот на вежбање познат како „викенд воини“: луѓе кои ја концентрираат целата своја неделна физичка активност во еден или два дена одмор.

Професорот Сиу вели: „За многу возрасни кои жонглираат со работата, учењето и семејството, недостатокот на време е најголемата пречка за вежбање. Нашите наоди сугерираат дека вежбањето еднаш неделно е практична и ефикасна алтернатива за луѓето кои не можат да ослободат неколку дена во неделата.“

Експертите нагласуваат дека клучот за успех со овој метод е одржување на интензитетот на тренингот во таа единствена неделна сесија.

Всушност, ова истражување отвора нов начин за справување со дебелината во денешните зафатени општества и покажува дека квалитетот и вкупното времетраење на физичката активност се поважни од нејзиното секојдневно правење.

