Соседите „разврзаа јазик“ за Мина Костиќ откако заврши на психијатрија: „Се гледаше дека и треба помош“

Веста дека пејачката Мина Костиќ завршила на лекување во Специјалната болница за психијатриски болести „Лаза Лазаревиќ“ одекна во јавноста, а сега нејзините соседи открија што се случувало во нивната населба пред нејзината хоспитализација.

Според локалните медиуми, Мина неодамна се борела со тешка форма на депресија. Причините што доведоа до оваа ситуација се од приватна и деловна природа, открива изборот близок до пејачката.

– За жал, Мина воопшто не е добро во последно време. Таа се бори со тешка форма на депресија, што е првенствено затоа што повеќе не може да ја поднесе разделбата од Каспер. Иако мислеше дека врската на далечина со него ќе функционира одлично, за неа станува сè потешко и потешко. Чувствува дека тој се оддалечил од неа откако се вратил во Америка.

Екипата на „Курир.рс“ го посети делот од градот каде што живее Мина, а нејзините соседи рекоа дека биле шокирани од оваа вест, но дека не биле изненадени, бидејќи забележале дека Мина во последно време се однесува чудно и дека е очигледно дека не е среќна.

– Ја видов Мина пред неколку дена. Таа веќе не личи на себе. Беше физички многу слаба, исушена. Излезе да го прошета кучето, дури и не ме поздрави. Изгледаше отсутна, беше бледа и пијана. Подоцна видов дека седи на клупа во Шумице и рида. Навистина ми е жал за неа. Една соседка ми кажа дека речиси слушнала некои врескања и врисоци од нејзиниот стан – рече една дама.

– Беше очигледно дека ѝ треба помош. Навистина ме растажи оваа вест. Мислам дека главниот виновник за сето ова е Каспер, откако се појави во нејзиниот живот, се појавуваат само некои проблеми. Таа е навикната да живее со него, а откако тој си замина, е многу тажна. Нејзиното куче завива во нејзиниот стан од вчера, сето ова ми е многу морничаво. Се надевам дека брзо ќе се опорави и дека сето ова наскоро ќе биде зад неа – рече соседката.

фото:Instagram printscreen/minakostic_official