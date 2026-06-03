Почина легендарниот соул и R&B пејач Пибо Брајсон

Легендарниот пејач Пибо Брајсон, кој стекна светска слава со своите емотивни соул балади и незаборавни дуети, почина во вторник,(2 јуни), на 75-годишна возраст. Почина опкружен со своето семејство, само неколку дена откако доживеа мозочен удар.

По повод неговата смрт, семејството Брајсон објави емотивно соопштение за медиумите:

„Исклучително сме трогнати од изливот на љубов, молитви и поддршка од обожавателите, пријателите и колегите од целиот свет. Иако нашите срца се скршени, наоѓаме утеха во сознанието колку Пибо беше сакан и колку животи допре со својот глас и благороден дух. Неговото наследство и музика ќе живеат со генерациите што доаѓаат.“

Брајсон е роден како Роберт Пипо Брајсон во Гринвил, Јужна Каролина, во 1951 година. Музиката беше негов повик уште од неговото најрано детство. „Колку што можам да се сетам, отсекогаш сум се занимавал со музика“, изјавил тој во 1978 година. „Тоа е единственото нешто што некогаш сум сакал да го правам. Секако, како и сите други, морав да донесам одлука – мислам дека имав околу 14 години – што ќе правам во мојата кариера. Размислував да бидам доктор или нешто слично, но навистина чувствував дека музиката е моја работа.“

Меѓутоа, неговата мајка била загрижена за неговиот избор, плашејќи се од суровата природа на музичката индустрија: „Таа мислела дека ќе станам зависник од дрога или нешто слично!“ Брајсон признал во едно интервју.

Својата професионална кариера ја започнал како тинејџер, пеејќи придружен вокал во локалната група „Ал Фримен“ и „Апсетерс“. Интересно е што сценското име Пибо било создадено во тоа време, бидејќи Фримен имал тешкотии правилно да го изговори своето родено име Пипо.

По настапот со Мозес Дилард и Текс-Таун Дисплеј, Брајсон бил забележан од Бенг Рекордс. Својот прв албум, наречен едноставно „Peabo“, го издаде во 1976 година, по што се пресели во „Capitol Records“.

Неговиот успех на R&B топ листите беше молскавично брз. Хитови како „Reaching for the Sky“ (1978) и дуети со Натали Кол како „Gimme Some Time“ ја најавија неговата доминација во светот на дуетите. Сепак, клучниот момент во неговата кариера беше соработката со Роберт Флек. Нивниот дует „Tonight, I Celebrate My Love“ стана светски класик.

Брајсон ја сними „A Whole New World“ со Реџина Бел за филмот „Aladdin“. Песната стана првата песна од анимиран филм што достигна број 1 на „Billboard Hot 100“, рекорд што го држеше 30 години, сè до „We Don’t Talk About Bruno“ во 2022 година.

фото:Instagram printscreen/peabobryson2