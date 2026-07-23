Миа Калифа повторно ја исмеа Аргентина и го прозва Енцо Фернандес

Либанско-американската медиумска личност Миа Калифа повторно предизвика реакции на социјалните мрежи, продолжувајќи со провокациите кон аргентинската фудбалска репрезентација. Откако претходно објави видео во кое ја имитира песната „La Perla“ на шпанската пејачка Розалија, таа сега вниманието го насочи кон аргентинскиот репрезентативец Енцо Фернандес.

На своите профили Калифа сподели две фотографии од играчот за врска. На првата е прикажана неговата прослава по погодокот постигнат во полуфиналето против Англија, натпревар што Аргентина го доби со 2:1.

Втората фотографија го прикажува моментот кога Фернандес беше исклучен по втор жолт картон во финалето против Шпанија, по прекршокот врз Пау Кубарси.

Полемика со видеото и Розалија

Калифа претходно предизвика голема полемика со видео во кое симулираше дека ја пее песната „La Perla“ од Розалија. Објавата ја проследи со опис:

„Вака звучи животот сега кога ‘бисерите’ беа поразени.“

Пораката беше сфатена како директна алузија на аргентинската репрезентација.

Контроверзијата дополнително се засили кога Розалија ја сподели објавата на својот профил, користејќи дел од текстот на песната:

„Локално разочарување, национален кршач на срца, емоционален терорист, најголемата светска катастрофа. Тоа е бисер, никој не му верува.“

По бурните реакции на аргентинската јавност, и Калифа и Розалија ги избришаа своите објави.

Отворено навиваше против Аргентина

Ова не е првпат Калифа јавно да ја критикува Аргентина за време на Светското првенство. Таа редовно ги објавуваше своите облози против „гаучосите“.

Пред полуфиналето прогнозираше победа на Англија со 3:2, нагласувајќи дека не навива поради Хари Кејн или Џуд Белингем, туку затоа што, според неа, тоа било „помалото зло“.

„Да навиваш за некого во овој натпревар е како изборите во 2024 година. Мрачно. Депресивно. Но и покрај сè, повеќе би сакала да ја гледам Англија против Шпанија отколку уште една минута да го гледам Меси на ова Светско првенство“, напиша Калифа.

Таа додаде дека нејзините критики не се поврзани со поддршка за Кристијано Роналдо или за некој друг фудбалер.

„Не ги мразам затоа што сум фан на Роналдо. Ги критикувам затоа што сметам дека аргентинската репрезентација игра нечисто. Повеќе би сакала да гледам колонијална суперсила како оди понатаму отколку тие ‘VAR-војници’“, напиша таа.

Калифа откри и дека уплатила облог од 1 милион американски долари за победа на Шпанија во финалето, од кој, според нејзините тврдења, заработила 650.000 долари.

„Ја поддржувам Шпанија и сум против Аргентина само од љубов кон самото навивање против нив“, изјави таа пред финалето, додавајќи дека без разлика на противникот, била подготвена да навива против аргентинската селекција.