Сузана Гавазова не запира: Од соработката со Ервин Аметовски и „Јужен ритам“ резултатите – видливи, а конкуренцијата – „Завидливи“ (ВИДЕО)

Додека јавноста со нетрпение го очекува нејзиниот веќе најавен нов албум со дури 19 нови песни, македонската фолк-ѕвезда Сузана Гавазова повторно ја изненади публиката со уште еден музички проект. Овојпат таа ги здружи силите со Ервин Аметовски и „Јужни Ритам“, создавајќи песна со интересна мелодија.

Препознатливиот вокал на Гавазова одлично се надополнува со необичната интерпретација на Ервин Аметовски, а музичката енергија на „Јужни Ритам“ му дава посебен печат на целиот проект. Токму оваа комбинација ветува дека песната ќе го пронајде своето место кај љубителите на македонската и балканската музичка форма од овој тип.

Зад музиката стојат Ервин Аметовски и „Јужни Ритам“, додека текстот е дело на Орце Зафировски и Ервин Аметовски. Аранжманот го потпишуваат Реан Незировиќ и „Јужни Ритам“, а Реан Незировиќ се погрижил и за студискиот микс и мастеринг. Вокалите се снимени во Studio Rec – Vokal Studio Rrah Rahman, каде што е посветено големо внимание на секој музички детал.

Видеоспотот е снимен на неколку прекрасните локации во Дојран. Природните убавини на езерото, летната атмосфера и внимателно избраните кадри создаваат топла и романтична приказна која совршено ја следи приказната на песната. За комплетната видео продукција е заслужен тимот на NNF Studios, кој повторно демонстрираше високо ниво на професионалност и креативност.

Со ова ново музичко остварување, Сузана Гавазова уште еднаш потврдува зошто со години е меѓу најценетите и најпопуларните македонски пејачки. Нејзината постојана желба за нови предизвици, соработки и квалитетни проекти ја прават една од најактивните естрадни уметници на домашната сцена.