Како да се користи куркума за слабеење? Точните дози што го топат салото на стомакот

Куркумата може да помогне во губењето на тежината, прочитајте за нејзината употреба и мерки на претпазливост.

Куркумата и нејзината активна состојка куркумин можат да бидат корисен додаток на програмата за слабеење, но само во комбинација со здрава исхрана и физичка активност.

Додатоци со висока содржина на куркумин и подобрена апсорпција даваат најдобри резултати, додека куркумата само во храната има ограничен ефект.

Куркумата (Curcuma longa) е зачин познат по својата активна состојка – куркумин. Токму оваа состојка е поврзана со потенцијални ефекти врз слабеењето поради нејзините антиоксидантни и антиинфламаторни својства.

Иако куркумата може да се користи во храната, истражувањата покажуваат дека додатоците богати со куркумин се многу поефикасни од самиот зачин.

Како може да помогне куркумата?

Студиите покажуваат дека употребата на куркумин може да доведе до намалување на телесните масти, обемот на струкот и колковите и индексот на телесна маса (ИТМ) за околу 2–10%. Неговото дејство се објаснува со неколку механизми:

Го забрзува метаболизмот – го стимулира согорувањето на калории.

Го намалува воспалението – хроничното воспаление е поврзано со дебелина.

Го инхибира создавањето на нови масни клетки – го намалува процесот на адипогенеза.

Ги регулира хормоните – лептинот и адипонектинот влијаат на апетитот и метаболизмот.

Го стимулира трошењето на енергија – телото користи енергија наместо да ја складира како маснотии.

Делува како благ пребиотик – ги храни корисните бактерии во цревата и го подобрува здравјето на дигестивниот систем.

Како да се користи

Куркумата може да се користи во храната – како зачин, во пијалоци како што се „златно млеко“ или сок од свеж корен. Сепак, содржината на куркумин во самата куркума е ниска (3–8%), па затоа ефектите врз губењето на тежината не се значајни.

Додатоците во исхраната се поефикасни бидејќи содржат до 95% куркумин. Истражувањата покажуваат дека дневните дози од 500–2.000 мг можат да го поддржат губењето на тежината. Најдобро е да се изберат препарати кои содржат пиперин (од црн пипер), фосфолипиди или антиоксиданси бидејќи тие ја зголемуваат апсорпцијата на куркуминот.

Безбедност и несакани ефекти

Куркумата генерално се смета за безбедна во дози до 8.000 мг дневно. Сепак, високите дози може да предизвикаат: гадење, повраќање, главоболка, стомачни тегоби, рефлукс или жолта столица. Ретко се пријавени случаи на оштетување на црниот дроб. Доколку се појават симптоми како што се темна урина, жолтица или губење на апетитот, употребата треба веднаш да се прекине и да се консултира лекар.

Куркумата не се препорачува за време на бременост и доење, како и за лица со жолчни камења или опструкција на жолчните канали.

извор:popara.mk

фото:Freepik