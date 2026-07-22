Болоњезе сосот ќе има побогат вкус ако ја додадете оваа состојка за време на подготовката

Болоњезе сосот е еден од најпознатите сосови во италијанската кујна, но неговата подготовка бара повеќе од само пржење месо и додавање домати. Тајната на неговиот богат вкус и кремаста текстура лежи во неколку едноставни трикови, а една состојка особено се издвојува.

Многу љубители на тестенини го подготвуваат болоњезето со мелено месо, домати и зачини, но традиционалниот рецепт за рагу ала болоњезе вклучува и додаток што може да изгледа необично на прв поглед – млеко. Токму оваа состојка помага сосот да добие совршена текстура.

Додавањето млеко кон крајот на подготовката може да ја омекне киселоста на доматите и да ги поврзе сите вкусови во сосот. Наместо само да доминира вкусот на месото или доматите, болоњезето на тој начин добива побогата и понежна структура. Важно е постепено да се додава млекото и да се продолжи со готвењето на сосот на ниска температура за да се соединат состојките правилно.

Покрај овој трик, не претерувајте и со доматите – вистинскиот болоњезе е првенствено сос за месо, а не класичен сос од домати.

Оставете го сосот да крчка на тивок оган неколку часа, бидејќи времето дозволува вкусовите целосно да се спојат.

Со малку трпение и неколку едноставни трикови, обичниот болоњезе може да стане богат, кремаст и полн со вкус – исто како оној што се служи во традиционалните италијански кујни.

извор:popara.mk

фото:Freepik