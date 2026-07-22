Пејачот Марк Ентони стана татко по осми пат

Марк Ентони и неговата сопруга Надија Фереира го добија нивното второ заедничко дете, ќерката Мајла. Пејачот среќната вест ја сподели преку фотографии со своите обожаватели на Инстаграм.

„Колкав благослов е да можеме со вас да го споделиме доаѓањето на нашата драга Мајла. Не можете ни да замислите колкава среќа владее во нашиот дом“, напишаа Ентони и Фереира.

Двојката со објава на Инстаграм, во јануари потврди дека го очекуваат своето второ дете, а само два месеци подоцна Фереира го откри полот на бебето.

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„Среќна трета годишнина! Каков прекрасен подарок ни подари животот. Бог е голем, напишаа тогаш покрај фотографија.

Надија Фереира и Марк Ентони се во брак од јануари 2023 година. Фереира ова е прв брак, додека пак за Ентони е четврта среќа. Пејачот претходно беше оженет со манекенката Шенон Де Лима, со која беше во брак од 2014 до 2017 година.

фото:Instagram printscreen/marcanthony