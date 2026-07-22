Илда Шаулиќ заедно со кумата по костими за капење на јахта: Луѓето не знаат во која попрво да гледаат!

Пејачката Илда Шаулиќ иако е виостинска убавица, отсекогаш се сметала за умерена и никогаш не сакала да се облекува во провокативни комбинации.

Иако ретко ја гледаме во костим за капење, овој пат направи исклучок. Илда отиде на море со нејзината кума Јелена, каде што двете позираа на јахта. Соблечени во костими за капење, еднта во едноделен, другата во бикини, сите забележаа дека добро се исончале, ама и тоа дека и пејачката и кумата изгледаат беспрекорно.

„Кумство“ – напиша Илда, а луѓето не знаат во која од двете русокоси убавици попрво да гледаат? Дали во пејачката или во кумата?

Фото: Инстаграм/ildasaulic