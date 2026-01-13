„Детска радост“: Северина објави нови фотографии со својот син на снегот

Пејачката објави нови фотографии од своето патување, а оние на кои позира со својот син го привлекоа нејзиното внимание.

Северина моментално ужива во популарен скијачки центар во Австрија, во друштво на нејзиниот син Александар, внуката Миа Поповиќ и нејзиното семејство, како и пријателката и кума Андреа Чермак.

„Детски радости“, напиша таа.

Нејзината објава ги воодушеви нејзините следбеници, а многумина беа изненадени од тоа колку пораснал 13-годишниот Александар.

На крајот од минатата година, Северина ги трогна фановите на Загрепската арена со емотивни сцени со својот син, кој следниот месец ќе го прослави својот 14-ти роденден. Имено, додека ја пееше песната „Rođeno moje“, зад неа се слушаа приватни, досега невидени фотографии и снимки.

„Поминавме низ тежок живот, но тој е сега со мене и израсна во прекрасен тинејџер“, рече таа во видео што го објави на Инстаграм.

„Бев една од ретките мајки во светот на кои не им беше дозволено гордо да објавуваат фотографии од својот син. За среќа, на крајот добив дозвола од најважната личност – моето дете. Одобрение посилно од кој било закон или бирократ. И конечно повторно живееме среќно и убаво“, рекла таа во тоа време.

Foto: print screen/Instagram/severina