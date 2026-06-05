Беше толку убава што и Тито бил маѓепсан од неа, а тврдеше дека неговите луѓе ја отруле: Го продавала мебелот за да преживее, а сега повторно снима

Оливера Катарина (86) е една од најпознатите актерки и пејачки на поранешна Југославија. Некогаш нејзината убавина и харизма биле тема и на светските медиуми, но денес нејзиниот живот изгледа сосема поинаку.

Јавноста пред неколку години беше потресена од признанието дека славната уметница била принудена да го продава сопствениот мебел за да може да ги плати сметките и да обезбеди средства за живот.

Подоцна Оливера откри и дека се чувствува заборавена од многумина.

„Живеам сама меѓу своите четири ѕида, заборавена од поголемиот дел од пријателите и колегите. Го зачував достоинството и не сум депресивна. Нема никого да молам за ништо“, изјави таа во едно интервју.

Сепак, се чини дека работите конечно се менуваат на подобро. Легендарната актерка наскоро повторно ќе се најде пред камерите во новата хумористично-семејна серија „Семејно дерби“.

Станува збор за нов проект на авторот Драгиша Ковачевиќ, чија приказна е сместена во современ Белград и ги следи семејните односи, секојдневните предизвици и вечните фудбалски ривалства, претставени низ многу хумор и интересни ситуации.

Покрај Оливера Катарина, во серијата ќе играат и познати актерски имиња како Снежана Савиќ, Бода Нинковиќ, Маријана Мичиќ и други.

Да потсетиме, Оливера Катарина во текот на својата блескава кариера дури 72 пати настапила во легендарната париска „Олимпија“. По еден од тие концерти, славниот уметник Салвадор Дали наводно клекнал пред неа, восхитувајќи се на нејзиниот талент и убавина.

Ниту поранешниот југословенски претседател Јосип Броз Тито не останал рамнодушен на нејзиниот глас и појава. Во повеќе интервјуа Оливера раскажуваше за своите средби со него, како и за односот со неговата сопруга Јованка Броз.

„Го запознав Тито додека го снимав филмот „Нишка Бања“. Одеднаш слушнав дека е во студиото. Седна зад камерата и ме набљудуваше додека снимав. Подоцна, за време на една новогодишна прослава, ми порачаа дека Тито сака да му пеам. Нему не можеше да му се каже „не““, раскажала актерката.

Таа тврдела дека Јованка Броз покажувала љубомора кон неа.

„Еднаш кога се појавив, Јованка го турна и му рече: „Еве ти ја“. Тоа го слушнав лично. Можеби беше љубоморна. Тој оставаше впечаток на човек кој ги сака жените. Беше вистински маж, во тоа сум сигурна“, изјавила Оливера.

Но, не сите средби со Тито останале во убаво сеќавање. Во својата автобиографија таа опишала и непријатно искуство за време на престој на Тара, каде што била повикана да пее пред тогашниот претседател.

Според нејзините тврдења, таму била изложена на постојани испрашувања и притисоци од различни служби, а целиот престој го доживеала како вистинско малтретирање.

Најконтроверзна е нејзината изјава дека верува оти токму тогаш била отруена.

„Ме отруја таму. Ми дадоа нешто поради кое ми се појавија рани во устата и грлото. Целата уста ми беше во рани и не можев нормално да јадам. Не знам кој точно го направи тоа, но сигурна сум дека бев отруена“, напишала Оливера Катарина во својата автобиографија.

И покрај сите животни предизвици, финансиските проблеми и долгите години поминати далеку од рефлекторите, легендарната уметница повторно се враќа на малите екрани, покажувајќи дека нејзината љубов кон уметноста и понатаму е посилна од сите препреки.

ФОТОГАЛЕРИЈА | Убавицата која ги освојуваше сцените и филмските платна: Погледнете како изгледаше Оливера Катарина во златните години на својата кариера.

Фото: Instagram / @oliverakatarinadiva