Вдовицата на Саша Поповиќ го распродава имотот: Продаде два стана, а сега и јахтата

По смртта на Саша Поповиќ, Сузана Јовановиќ наследи бројни имоти што тој ги стекнал во текот на неговата децениска кариера.

И припаднаа вила на Бежанијска коса, бројни станови и барови, два стана во Опатија, неколку луксузни автомобили, чија вкупна вредност достигнува над милион евра.

По смртта на Саша Поповиќ, Сузана ги продаде двата стана што ги имаа во Опатија, а ова го откри кумот на Саша, Дејан Ќирковиќ Ќира, и како што е познато, таа наводно планира да ја продаде и јахтата.

Тој истакна дека Сузана Јовановиќ со нејзината ќерка Александра и синот Даниел нема да одат во Опатија бидејќи ги продала становите.

– Не е вистина дека Сузана била во Опатија по смртта на Саша, двата стана што биле во сопственост на мојот кум биле продадени на човек од Белград. Сузана ги извадила сите работи во Белград – рече Ќира.

Кумот на Саша потоа откри дека донеле одлука да ја продадат и јахтата.

– Цените во Опатија се ненормални, сè стана поскапо, а што се однесува до јахтата, и таа е на продажба, но не сум сигурен дали сè уште има купувач. Мислам дека одлуката за продажба на станот ја донел Саша додека бил жив, каква е користа од Сузана со толку многу имоти, жената е сама – рече пејачот Дејан Ќирковиќ Ќира во тоа време за Ало.рс

Да ве потсетиме, Саша Поповиќ нè напушти на 1 март во Париз кога ја загуби битката со опаката болест.

фото:You Tube printscreen/ FullScreen Media/ Instagram printscreen/ suzanapopovic69