Родители, поставете граници: Четири знаци дека детето станува разгалено

Секое дете понекогаш прави сцена, се лути кога нема да го добие она што го сака или тешко прифаќа пораз. Таквото однесување само по себе не значи дека имате разгалено дете. Проблемот настанува кога одредени обрасци постојано се повторуваат и кога детето почнува да очекува светот да се приспособува исклучиво на неговите желби.

Разгаленоста не се мери нужно според тоа колку играчки, облека или други работи има детето. Многу поважно е како реагира кога нема да го добие она што го сака, колку знае да го цени тоа што го има и дали разбира дека и другите луѓе имаат свои потреби и чувства.

1. Не прифаќа „не“ и прави големи сцени

Еден од најзабележливите знаци е бурната реакција секогаш кога родителот ќе одбие некое барање. Малите деца сè уште учат да ги контролираат емоциите, па изливите на лутина се очекувани. Меѓутоа, ако детето постојано се обидува да го добие она што го сака со викање, плачење, закани или долготрајни сцени, особено кога е доволно големо за да го разбере објаснувањето, важно е да се обрне внимание на таквиот образец на однесување.

Ако родителот секогаш попушта само за да заврши расправијата, детето може да научи дека лутината е начин да го добие она што го сака.

2. Постојано бара уште

Разгаленоста не се мери според бројот на играчки, но односот кон работите може многу да открие. Ако детето добие нова играчка, а само неколку минути подоцна бара друга, постојано го споредува тоа што го има со она што го поседуваат другите деца и ретко покажува задоволство, можеби е време да се воведат појасни граници.

Важно е детето да се научи дека подарокот не се подразбира и дека не мора секоја желба веднаш да биде исполнета.

3. Очекува сè да се врти околу него

Дете кое постојано очекува посебно внимание и тешко прифаќа дека родителите или другите деца имаат свои потреби, може да покажува знаци на разгаленост.

На пример, може да бара секогаш да биде прво, да ги прекинува другите додека зборуваат или да се лути кога некој друг ќе добие пофалба.

Родителите можат да помогнат така што постепено ќе го учат детето на емпатија. Разговорот за тоа како се чувствува друга личност често е покорисен од едноставното казнување.

4. Сè мора да го добие веднаш

„Сакам сега“ е една од речениците што родителите често ја слушаат, но проблемот настанува кога детето воопшто не може да поднесе да чека.

Ако секое барање мора да биде исполнето во истиот момент, детето нема можност да развие трпение и да научи дека некои работи едноставно бараат време.

извор:курир.мк

фото:Magnific