Видеото на старлетата од кревет го крева притисокот – вистинско утринско размрдување со задникот

Старлетата и пејачка Атина Ферари објави видео од кревет на кое тресе со задникот и покажува крупен кадар од своето тело.

Атина Ферари е позната по тоа што секојдневно го споделува својот живот со следбениците преку социјалните мрежи. Таа и сега објави видео од кревет и им го крена притисокот на мажите.

View this post on Instagram A post shared by Atina Ferari Novi Profil (@atina_ferari_novi_profil)

Таа преку својот Инстаграм профил сподели видео на кое тресе со задникот во тесна розова пижама и го покажа своето умеење и техника која ја умее од своето извајано тело.

Оваа објава почна да се шири по мрежите, а многумина не можеа да останат имуни на нејзиното жешко издание.

View this post on Instagram A post shared by Atina Ferari Novi Profil (@atina_ferari_novi_profil)

Инаку, Атина оваа година направи бум на Шабачкиот панаѓур, а нејзините настапи станаа највирални и најпосетени поради специфичниот перформанс.

фото:Instagram printscreen/atina_ferari_novi_profil