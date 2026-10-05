Анастасија Ражнатовиќ ги стопи срцата на следбениците – запознајте го нејзиното синче Илијан

Пејачката и ќерка на Цеца Ражнатовиќ, Анастасија Ражнатовиќ, на Инстаграм го покажа својот син Илијан, кој го роди пред речиси три месеци.

Фотографијата која Анастасија ја објави го привлече вниманието на јавноста и на нејзините следбеници на Инстаграм и ги разнежни сите.

Анастасија се огласи и ја сподели првата фотографија со наследникот додека го успива.

“Бесоните ноќи се тешки, но во исто време и посебни бидејќи ги поминувам со тебе. Нека те благослови Бог”, напиша таа.

Сестрата на фудбалерот Немања Гудељ, Вања, неодамна на Инстаграм сподели преслатки кадри од прошетката со својот внук од брат, од кој не се одвојува.

Да потсетиме, Анастасија Ражнатовиќ се породи во половината на јули.

Породувањето помина во најдобар ред, а момчето е родено со 3.600 грама. Родителите му го дадоа името Илијан, кое значи “оној кој му припаѓа на Бога”.

фото:Instagram printscreen/raznatovicanastasija