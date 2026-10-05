МНТ во октомври: Театар и музика

Октомври во Македонскиот народен театар носи разновидна програма исполнета со театарски наслови, гостувања и нови сценски и музички содржини.

Покрај претставите од редовната репертоарска програма, публиката ќе има можност да ја погледне и најновата продукција на МНТ – „Три сестри“ како и да проследи претстава од странство.

Посебно место во октомвриската програма има и „Од другата страна“ на Поетроника – едночасовно звучно и визуелно патување низ најновиот музички материјал на дуото. На 7 октомври од 19.00 часот, на реновираната тераса на МНТ, ве покануваме да ја доживеете Поетроника во нов амбиент. Влезот е бесплатен.

Сите театарски претстави започнуваат во 20.00 часот, освен настанот на Поетроника, кој започнува во 19.00 часот.

Билетите се достапни преку веб-страницата www.mnt.mk и на билетарницата на МНТ. Ве очекуваме во МНТ!

РЕПЕРТОАР – ОКТОМВРИ

5.10 | „ТРИ СЕСТРИ“

7.10 | ПОЕТРОНИКА – „ОД ДРУГАТА СТРАНА“ – 19:00 ч.

8.10 | „КЕЦ НА ДЕСЕТКА“

9.10 | „СТРАВ И НАДЕЖ“

13.10 | „ДОМА“ – ФДУ

19.10 | „КАО КАКАО“

21.10 | „ТРИ СЕСТРИ“

28.10 | „ДОСИЕ ПЕПЕРУТКА“ – гостување од Анкара

29.10 | „ТОРОНТО ЕКСПРЕС“