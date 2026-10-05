Ева Нединковска направи свадба како од романтичен филм каде блесна како принцеза во бело (фото)

Поранешната пејачка, а денес успешна бизнис жена, Ева Нединковска, викендов и официјално заплови во брачните води со својот избраник Филип.

Откако претходно во месец април го кажа судбоносното „Да“ и ја официјализираше свршувачката, парот направи прекрасна свадбена прослава која изгледаше буквално како инспирирана од романтичен филм.

Ева блесна во раскошна бела венчаница со нежна тантела во горниот дел, а нејзиниот софистициран изглед и препознатлив шарм ја направија да изгледа како вистинска принцеза, додека младоженецот ултра елегантен во црн костум, бела кошула и вратоврска пеперушка.

Со љубовен сјај во очите и широка насмевка, таа и нејзиниот тазе сопруг Филип чекореа пред најблиските, опсипани со ливчиња од бели рози и силни аплаузи од гостите.

Дека романтиката и емоциите беа на највисоко ниво потврдуваат и прекрасните фотографии кои Ева ги сподели со јавноста, а покрај кои напиша емотивна и моќна порака која го отсликува нивниот заеднички завет:

„Еден за друг. Во добро и зло. Засекогаш. 3.9.2026“- напиша Ева за албумот фотографии.

Иако Ева веќе со години не е активна на музичката сцена и целосно е посветена на претприемништвото и на својата ќерка Ена, македонската јавност сè уште со огромни симпатии ги следи нејзините убави животни вести, особено откако по пропаднатиот брак од кој ја има и ќерката, реши да и даде нова шанса на љубовта и брачниот живот.

Овој викенд, опкружени со љубов, позитивна енергија и најблиските пријатели и семејството, парот уште еднаш покажа дека се цврсто решени да градат среќна и здрава заедничка иднина.

Честитки до младоженците!

фото: Facebook/Eva Nedinkovska/ Gemini(AI)