Мажите над 40 години често ги занемаруваат овие 5 работи, а тие можат сериозно да го загрозат своето здравје

Четириесеттите години сами по себе не се причина за грижа, но телото почнува да се менува во овој период и бара поголемо внимание.

Метаболизмот се забавува, крвниот притисок, нивото на шеќер и мастите во крвта можат да се променат, додека мускулната маса постепено се намалува. Проблемот е што многу од овие промени се развиваат без јасни симптоми.

Затоа здравите навики, физичката активност и редовните прегледи се особено важни по 40-тата година. Ова се пет работи што мажите често ги занемаруваат, а кои можат да претставуваат сериозен ризик по здравјето.

1. Прекумерно пиење, особено за време на викендите

Повремената чаша алкохол не мора да биде проблем сама по себе, но редовното претерување со него може да има последици за телото. Поголемите количини на алкохол се поврзани со зголемен крвен притисок, заболувања на црниот дроб и поголем ризик од разни хронични заболувања.

Особено лоша навика е да се избегнува алкохол во текот на работната недела, а потоа да се надомести со големи количини за време на викендот. По 40-тата година од животот, важно е да се обрне внимание не само на количината на алкохол, туку и на фреквенцијата на консумирање.

2. Игнорирање на салото на стомакот

Зголемениот стомак не е само естетски проблем. Масното ткиво што се акумулира околу половината може да биде поврзано со зголемен ризик од инсулинска резистенција, дијабетес тип 2 и кардиоваскуларни заболувања.

Затоа обемот на струкот може да биде корисен показател дека е време за промена. Не мора да станува збор за драстични диети или напорни тренинзи. Дури и умереното губење на тежината, подобрата исхрана и повеќе вежбање можат да имаат позитивен ефект врз здравјето.

3. Премногу седење и премалку физичка активност

Долгото работење на компјутер, возењето автомобил, користењето на лифт и вечерите поминати на каучот лесно можат да станат секојдневна рутина.

Со возраста, дел од мускулната маса природно се губи, но редовната физичка активност може значително да го забави овој процес. Не е потребно да поминувате часови во теретана. Повеќе одење, тренинг за сила и почесто станување во текот на денот веќе можат да направат голема разлика.

4. Продолжување со пушење со изговор дека е „премногу доцна за откажување“

Никогаш не е предоцна да се откажете од пушењето. Престанокот со пушење носи здравствени придобивки без оглед на возраста и колку долго некој пуши.

Пушењето го зголемува ризикот од срцеви и белодробни заболувања, мозочен удар и многу видови рак. Затоа, голема грешка може да биде да се мисли дека штетата е веќе направена и дека откажувањето од пушење повеќе нема смисла.

5. Одложување на медицински прегледи затоа што нема симптоми

Една од најголемите стапици по 40-тата година е верувањето дека прегледот не е потребен ако лицето се чувствува добро.

Високиот крвен притисок и високиот холестерол честопати не предизвикуваат никакви симптоми, додека одредени метаболички проблеми можат да се развијат со години пред да станат забележливи.

Затоа превентивните прегледи не треба да бидат нешто што се прави само кога ќе се појави болка или друг проблем. Потребните контроли зависат од возраста, семејната историја, начинот на живот и другите фактори на ризик, па затоа е најдобро да направите план со вашиот лекар што одговара на вашата специфична здравствена состојба.

Четириесеттите години не се границата по која здравјето мора да се влоши, туку периодот кога телото треба да обрне малку повеќе внимание. Помалку алкохол и цигари, повеќе движење, подобра исхрана и редовни прегледи можат значително да придонесат за одржување на здравјето. Најважно е да не чекате да се појават сериозни симптоми, туку да реагирате превентивно.

извор:попара.мк

фото:Freepik