Како сексот да трае подолго?

Краткото времетраење во кревет е предизвик со кој повеќето мажи се соочуваат во одреден момент. Наместо да ја потиснувате возбудата, клучот за подолга врска лежи во разбирањето на сопственото тело и совладувањето на неговите реакции.

Ејакулацијата најчесто се забрзува со психолошка напнатост, анксиозност, висока чувствителност или едноставно прекумерно полнење на страста.

Кога возбудата надминува одредена граница, нервниот систем автоматски предизвикува реакција. Тој процес, сепак, може да се забави со свесни промени во темпото и контролирани вдишувања.

Метод за следење и тактичко забавување

Успехот зависи од навременото препознавање на кулминацијата. Корисно е да се замисли нивото на стимулација на скала од 1 до 10.

Штом почувствувате дека се приближувате до критичната точка:

Забавете го ритамот или целосно застанете: Паузата не ја запира страста, искористете го тој момент за да ја промените позата или фокусирајте се на партнерот.

Намалете го притисокот: Не гледајте на врската како тест за издржливост. Поопуштениот став ја прави контролата многу полесна.

Зајакнување на мускулите на карличниот под

Најдете ги мускулите што ги стегате кога сакате да го запрете протокот за време на мокрењето, затегнете ги околу пет секунди, а потоа опуштете се. Со редовно повторување на овие вежби (надвор од тоалетот), ја зајакнувате мускулната група одговорна за одложување на климаксот.

Моќта на мирното дишење и зборувањето

Како што расте возбудата, дишењето несвесно станува плитко и брзо. Свесните длабоки и бавни вдишувања го смируваат телото и ја враќаат стабилноста.

Исто така, отворената комуникација со партнерот го отстранува немирот и очекувањата, што природно создава простор за поопуштено и подолго уживање.

извор:попара.мк

фото:Freepik