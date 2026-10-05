Денес готвиме: Најсочната пита од тиква – крцкави кори и миризлив фил како од кујната на баба

Питата со тиква е омилен есенски специјалитет што воодушевува со аромата на цимет и сочниот, сладок фил. Ако сакате традиционални десерти што потсетуваат на кујната на баба, оваа пита ќе ве освои уште со првиот залак.

Се подготвува едноставно, со неколку достапни состојки; крцкавите кори и меката тиква ја прават идеален избор за појадок, ужина или десерт покрај шолја кафе или чај.

Состојки:

1 кг тиква (излупена и исчистена)

300 г шеќер

неколку лажици гриз

неколку лажици масло

1 пакување кори за пита (фило тесто)

2 лажички мелен цимет

1 лажичка мелено морско оревче

прстофат сол

шеќер во прав за посипување (по желба)

Подготовка:

Изрендајте ја тиквата на крупната страна од рендето. Во голем сад, измешајте ја со шеќерот, гризот, циметот, морското оревче и прстофатот сол.

Оставете ја смесата да отстои неколку минути за тиквата да го пушти сокот, а гризот да ја впие вишокот течност. Распоредете ги корите и премачкајте ја секоја од нив со масло.

Ставете од филот со тиква долж работ и свиткајте ја кората во ролат. Редете ги ролатите во подмачкан плех и премачкајте ги одозгора со масло.

Печете во рерна загреана на 180°C околу 40 минути, додека питата не добие златно-кафеава боја. Откако ќе се олади, по желба посипете ја со шеќер во прав.

извор:попара.мк

фото:Freepik