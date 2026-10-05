Денес готвиме: Најсочната пита од тиква – крцкави кори и миризлив фил како од кујната на баба

Питата со тиква е омилен есенски специјалитет што воодушевува со аромата на цимет и сочниот, сладок фил. Ако сакате традиционални десерти што потсетуваат на кујната на баба, оваа пита ќе ве освои уште со првиот залак.
Се подготвува едноставно, со неколку достапни состојки; крцкавите кори и меката тиква ја прават идеален избор за појадок, ужина или десерт покрај шолја кафе или чај.
Состојки:
1 кг тиква (излупена и исчистена)
300 г шеќер
неколку лажици гриз
неколку лажици масло
1 пакување кори за пита (фило тесто)
2 лажички мелен цимет
1 лажичка мелено морско оревче
прстофат сол
шеќер во прав за посипување (по желба)
Подготовка:
Изрендајте ја тиквата на крупната страна од рендето. Во голем сад, измешајте ја со шеќерот, гризот, циметот, морското оревче и прстофатот сол.
Оставете ја смесата да отстои неколку минути за тиквата да го пушти сокот, а гризот да ја впие вишокот течност. Распоредете ги корите и премачкајте ја секоја од нив со масло.
Ставете од филот со тиква долж работ и свиткајте ја кората во ролат. Редете ги ролатите во подмачкан плех и премачкајте ги одозгора со масло.
Печете во рерна загреана на 180°C околу 40 минути, додека питата не добие златно-кафеава боја. Откако ќе се олади, по желба посипете ја со шеќер во прав.
извор:попара.мк
фото:Freepik