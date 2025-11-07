Рада Манојловиќ по 18 години на естрада најпосле си купи свој стан

Пејачката Рада Манојловиќ купи стан во Вождовац по неколку години живеење како кираџија, а нејзините соседи открија кога најчесто се среќаваат со пејачката.

Имено, Рада неодамна потврди дека конечно се сместила. Таа купила стан во нова зграда во Вождовац, чија изградба е завршена пред пет години.

Станот има 70 квадратни метри, дневна соба и две спални соби, а чинел 3.500 евра за квадратен метар. Околу зградата има бројни продавници, па пејачката има сè што ѝ е потребно во близина.

Соседите на Рада имаат само пофални зборови за неа и нејзината сестра, и како што забележуваат, тие обично ја гледаат пејачката попладне.

– Таа често застанува кај нас за да купи намирници, јас обично ја среќавам кога работам попладне. Рада е позитивна и секогаш учтиво разговара додека чека во ред на каса, исто како нејзината сестра – вели работник од продавницата каде што пејачката купува основни потреби, пишува Информер.рс

Пејачката претходно неколкупати изјави дека е крајно време да го продаде својот имот, а неодамна проговори за тоа дали конечно го купила својот стан.

– Нека биде дека бев ограничена (смеа). Сега се случува следното, кога се вселува, кога ќе ги ставиме работите. Не би зборувала премногу на таа тема, денес не е добро да се има или да се нема. Јас сум некаде во златната средина, важно е што го опфатив она што одамна требаше да го завршам. Ќе застанам тука, да не се фалам понатаму – рече Рада за Гранд.

фото:Instagram printscreen/ radamanojlovic