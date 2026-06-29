Промоција на програмата за Галичка свадба и претставување на годинешните младенци

Програмата на годинешното издание на Галичка свадба денеска официјално ќе биде претставена на прес-конференција во Скопје.

На настанот ќе бидат претставени и годинешните младенци, облечени во традиционалните галички свадбарски носии.

Пред присутните ќе се обратат генералниот директор на „Пивара Скопје“, Огњен Лазиќ, државниот секретар во Министерството за култура и туризам, Марија Станчевска-Ѓоргова, претседателот на месната заедница „Галичник“, Огнен Караѓозовски, како и годинЕшните галички младоженци.

фото:Facebook/МЗ Галичник / MZ Galichnik