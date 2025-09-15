Последен поздрав до најважниот во нејзиниот живот: Ивона Јо скршена од големата загуба

На профилот на познатата пејачка од Куманово, Ивона Јо, вчеравечер осамна тажна вест.

Ивона и нејзиното семејство загубија дел од себе, го загубија човекот кој таа го нарекува тато.

Со фотографија кога некогаш бликаше од боја, денес во црно- бела варијанта Ивона ја сподели истата, само овој пат за жал дополнета со нејзиното болно збогување.

-Tато не се договоривме вака… еј… Тато дојди…

Тато.

Известување до сите роднини и пријатели

Погребот ќе биде одржан во с. Љубодраг утре во 13 часот. -стои во дополнувањето.

Искрени пораки со сочувство пристигнуваа од сите оние што ја познаваат, иако зборови за утеха во вакви моменти нема.

Сочувство и од редакцијата на Вистина.

фото:Instagram printscreen/ivonajo