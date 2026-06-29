Почина режисерот Сашо Миленковски

На 62-годишна возраст во Скопје почина Сашо Миленковски, истакнат македонски режисер – потврдија од Драмскиот театар – Скопје.

– Со длабока тага се простуваме од Сашо Миленковски, истакнат македонски режисер, драматург и долгогодишен член на Драмскиот театар – Скопје, кој со својата исклучителна творечка визија остави неизбришлив белег во македонската театарска уметност. Во текот на својата богата кариера режира повеќе од педесет претстави во Македонија и странство, афирмира современи македонски драмски автори и создаде сценски дела што ќе останат дел од македонското театарско наследство. Со својата посветеност, уметничка смелост и исклучителен творечки интегритет беше еден од творците што го обликуваа современиот македонски театар. Изразуваме искрено сочувство до неговото семејство, пријателите, колегите и до сите што имаа чест да соработуваат со него. Слава му!, стои во објавата на статусот на Драмскиот театар.

Миленковски беше еден од четирите лауреати на наградата за животно дело на 60. МТФ „Војдан Чернодрински“, што се одржа во Прилеп од 5 до 12 јуни.

Роден e во Битола на 28 ноември 1963 година. Во текот на речиси четири децении активна работа неговата режисерска креативност создава дела со трајна вредност оставајќи силен и препознатлив белег не само во домашната туку и во пошироката театарска сцена. Тој е дел од генерацијата режисери кои во раните 90-ти години донесоа нови естетски насоки и свеж творечки импулс во македонскиот театар. Неговата професионална кариера почнува уште пред дипломирањето на Факултетот за драмски уметности во Скопје преку ангажманот во мултинационалниот проект КПГТ во Суботица (1988 – 1991), кој се разви во значајна сцена за современи театарски експерименти и меѓународна соработка.

Во периодот од 2006 до 2010 година ја извршуваше функцијата директор на Македонскиот народен театар, а од 2010 година беше драматург во Драмскиот театар – Скопје, каде што активно учествува во креирањето на современиот репертоар. Во 1999 година Миленковски го основал театарот „Бабилон“.

Миленковски остави повеќе од 50 режии на театарски претстави во Македонија, регионот и во Европа.

Неговите претстави редовно се наградувани и селектирани на многу фестивали. Режира дела од Шекспир, Молиер, Достоевски и Бекет, а значаен дел од неговото творештво беше посветено на современата македонска драма.

Двапати ја добива наградата за најдобра режија на фестивалот „Војдан Чернодрински“ – во 1993 година за Game over (Народен театар – Куманово) и во 2007 година за „Македонски рулет“ од Љубиша Георгиевски (Драмски театар – Скопје), при што и двете претстави се прогласени за најдобри во целина.

Меѓу неговите најпознати претстави се „Балканот не е мртов“ и „Буре барут“ од Дејан Дуковски, како и „Тетовирани души“, „Црна дупка“ и „Баханалии“ од Горан Стефановски.

Деталите за комеморацијата и погребот на Миленковски ќе бидат дополнително соопштени.

Фото: Драмски театар