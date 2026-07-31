Почина Франко Барези – фудбалската легенда на Италија и Милан

Почина фудбалската легенда на Италија и Милан, Франко Барези (66 години) веста за смртта ја потврди и неговиот клуб Милан. Барези повеќе од една година имаше здравствени проблеми.

Барези беше заштитен знак на Милан, откако целата кариера ја мина клубот за кој дебитираше во 1978 година и одигра 20 сезони. Мина и низ тешкиот период во клубот кога се наоѓаше во Серија Б. Но, беше и дел од големиот Милан од крајот 80-тите и почетокот на 90-тите од минатиот век, кога тренери беа Ариго Саки и Фабио Капело, а одбраната на Милан ја сочинуваа уште Паоло Малдини, Алесандро Костакурта и Мауро Тасоти.

Како играч на Милан има шест титули првак на Италија и три титули европски шампион и повеќе од 700 натпревари. За Италија одигра 81 натпревар и беше дел од шампионската генерација која ја освои светската титула во 1982 година.

По неговото повлекување, Милан неговиот дрес со број 6 го повлече.

(МИА)

Фото: Facebook/Calcio Totale