На Маја Маринковиќ целосно и се измести силиконот: Старлетата го стави во задникот, а и отиде горе кај колкот

Маја Маринковиќ направи низа естетски операции кои го променија нејзиниот личен опис, а како што откри за време на престојот во „Елита 9“, откри дека ќе мора да направи уште една операција на задникот бидејќи силиконот не ѝ е на место.

Папарацо на „Блиц“ ја фотографираше Маја Маринковиќ во Црна Гора ова лето, а во таа прилика и самите видовме дека силиконот што го имплантирала мигрирал, горе кај колкот.

Инаку, Маја вгради 840 кубни сантиметри во задникот, а потоа рече дека е задоволна од постапката.

– Се чувствувам навистина добро, со оглед на тоа што е свежо. Конечно, сè што требаше да се заврши беше завршено, сега сè уште сум отечена, лежев на стомак 48 часа. Сè ќе се смири малку, сè е одлично. Ги следам советите на докторот, немаше никакви компликации. Ќе треба да одмарам две недели, за еден месец сè ќе биде во ред, малку ме боли. Ставив 420 кубни метри во задникот, еден по еден – рече тогаш Маја.

Засега е познато дека покрај задникот, старлетата ги оперирала градите, носот, ги корегирала јаболчниците, брадата, ги зголемила усните и направила мачкини очи.

Патем, се проценува дека Маја Маринковиќ потрошила повеќе од 60.000 евра за операциите.

Фото: Блиц папарацо/Инстаграм/majaamarinkovic