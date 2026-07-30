Ана Бертиќ направи топ журка на финалето на најгледното ријалити: Во „Елита 9“ изгледаше заводливо, ама во костим за капење пејачката изгледа повеќе од возбудливо (ВИДЕО)

Атрактивната пејачка Ана Бертиќ неодамна се потруди да направи топ журка на финалната забава во реалното шоу „Елита 9“.

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На тој настап, таа доби бројни комплименти за атмосферата што ја создаде, но и за нејзиниот атрактивен секси изглед.

А колку е привлечна Ана, најдобро се гледа кога оваа пејачка ќе се соблече костим за капење.

Впрочем нејзините летни фотографии покажуваат со каква „материјална состојба“ располага сексапилната пејачка.

Погледнете го клипот како Ана изгледа додека се сонча на јахта.

Нема да ви биде лесно зашто во преден план се бујните облини на пејачката која го крие погледот зашто сонцето и пречи, ама и вие тешко дека ќе можат да ја гледате само во очи!

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Фото и видео: Инстаграм/anaberticofficial