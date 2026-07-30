Хрватската старлета сликовито ќе ви го долови шармот на еден жежок летен ден: Еротска бомба на плажа, нуклерка во ресторан! (ВИДЕО)

Најпопуларната хрватска старлета, Јосипа Каримовиќ, долго ужива во убавините на летото. Шармот на еден жежок летен ден, не остана должна да им го претстави на своите обожаватели на социјалните мрежи.

Распослана на пешкир на песочната плажа, старлетата по кој знае кој пат ја сподели сета своја телесна убавина, најпрвин онаа која е нејзина заднина.

За да биде комплетиран погледот на телесниот раскош, Јосипа легна на грб, па го сончаше гигантскиот силиконски граден кош!

Дејствието беше повторено и со своевиден „бал на вода“…

Па, наместо да лежи во песокот, русокосата нимфа се шлапкаше на голема гума за пливање во плиткото.

Но, овој пат, Јосипа реши да покаже и нешто повеќе, дека и кога не е на плажа на себе носи нешто што повеќе открива отколку што покрива. Градникот со дезен во вид на школка и во него бујните силиконски облини на старлетата им зададоа главоболки на присутните во околината. Јосипа покажа дека е еротска бомба на плажа, нуклерка во ресторан!

Погледнете ја барем за миг сцената која многумина мажи остави без здив!

Фото и видео: Инстаграм/karimovicjosipaaa