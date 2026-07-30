Султана е бура за сите сетила: Ќерката на Наташа Малинкова со својата бикини појава веднаш предизвика возбуда!

Султана е постарата ќерка на пејачката Наташа Малинкова. Иако таа и мајка и неодоливо личат и физички потсетуваат една на друга како да се две сестри, сепак… Со своите 23 години веќе успеа да излезе од сенката на нејзината позната и популарна мајка! Не само што е дипломиран економист и работи како мејкап артист, туку станува и се попозната инфлуенсерка која кон крајот на минатата година на забавата за инфлуенсер на годината во организација на „Убавина и здравје“, доби ѕвезда за најдобра нова инфлуенсерка од карегоријата за убавина.

Последно нешто во кое пошироката јавност иимаше прилика да ја види е видеото на мајка и Наташа, за песната „Врати ме во живот“, во кое Султана игра нејзина двојничка.

Атрактивната кавадарчанка периодов е на летен одмор кој го минува на море. А таму денот се минува како поинаку ако не, на плажа.

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Распослана како вистинска султанка од харемот, Султана опуштена ужива „за сите пари“ во летните волешбства. И додека го темнее телото и сонча својот тен впивајќи во кожата каротен, а лицето го крие со темни очила за сонце, само еден поглед на неа кај многумина внесува „сладок немир“.

Како и не би, кога Султана е бура за сите сетила, чија бикини појава веднаш предизвикува возбуда!

Секоја нејзина нова поза буди „слатка нервоза“ кај нејзините машки Инстаграм следбеници, а можете само да си замислите како им е на оние, што на иста плажа покрај неа се сончале!?

Телесен раскош на кој тешко му се одолева, макар само со поглед да го испратите секое нејзино движење.

Секоја фотографија „одзема здив и кочи вилица“, но една се издвојува кај кавадерачката убавица, со која случајно или намерно Султана „ја заскокоткала“ јавноста.

Онака испружена на лежалката, фото кадарот погледот го насочува во правец на долниот дел од бикини гаќичките…

Поглед кој особено „ги дразни“ љубопитните за како дете низ клучалка да ѕирнат, за да пробаат нешто да видат…

Арно ама… Тука љубопитноста завршува, зашто расната Султана во старт ја сфатила ситуацијата, па занаела до каде може да оди со провокацијата!

Фото: Инстаграм/sultana.malinkova